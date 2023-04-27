人體電火球？男子將「整顆燈泡」塞進肛門　醫師揭X光照：好險沒破

▲哥倫比亞一名男性將燈泡塞入肛門，卡在腸子裡。（圖／翻攝自推特／@eljulii37）

記者張寧倢／綜合外電報導

哥倫比亞的腸胃病學家兼內科醫師Julian Pylori經常在推特上分享病例，上月他貼出一張X光照並解釋這名53歲男性患者因肛門疼痛就醫，經檢查才發現他直腸裡塞著一顆大燈泡，幸運的是這顆電燈泡並沒有在體內破裂。

根據每日郵報報導，Julian Pylori於3月中在推特上寫道，「53歲男性患者，直腸指診難以觸及的體內（未知）異物，該用內視鏡移除？」發文附圖的X光照可以看到，病患骨盆位置附近出現一顆大燈泡，甚至可以看到疑似金屬電線的構造。醫師表示，病患算是很幸運，因為燈泡沒有破裂。

這篇文章在網路社群引發討論，英國腸胃病學家Keith Siau也在底下留言，還刻意用雙關語開玩笑，「對不起，我想不到好點子了（bright ideas）。」另一名巴基斯坦腸胃病學博士Ikram Tirmizi醫師則表示，看起來確實像顆燈泡，「可以像產科醫生處理正常分娩時一樣抽吸取出。」

▲另一名伊朗男性則將19公分長的寶特瓶塞進下體，案例登上《Clinical Case Reports》期刊。（圖／翻攝自onlinelibrary.wiley.com）

報導指出，肛門內出現異物的案例時有所聞。2022年2月一名50歲的伊朗男子將一罐容量250毫升、長度19公分的寶特瓶塞進肛門，以為自己能抓住瓶蓋部分順勢拉出，卻不慎卡在體內。因為「覺得尷尬又害怕妻子的反應」，拖了3天出現腹痛、便秘才願意就醫，但到院時仍未坦承體內異物，直到做完CT掃描，醫生才發現這個驚人事實。