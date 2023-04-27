69歲墨西哥總統「會議中昏厥」　稱是COVID-19併發症！心臟很健康

▲墨西哥總統羅培茲歐布拉多證實在會議中短暫昏厥。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

69歲的墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在23日猶加敦州（Yucatan）一場會議上短暫暈厥，緊急飛回首都墨西哥城（Mexico City）接受治療。外界推測是心臟病再次發作，但他於26日親自透過影片解釋，自己會暈厥是因新冠肺炎（COVID-19）併發症所造成，並非心臟和腦部問題。

根據路透社報導，羅培茲歐布拉多的官方YouTube於26日上傳一部標題為「墨西哥總統健康報告」的影片，其中羅培茲歐布拉多親自出面闢謠，他說自己目前情況良好，心臟與大腦並未受到影響，他23日在梅里達市（Merida）和軍方官員與公務官員見面，討論猶加敦半島興建中的瑪雅鐵路（Mayan Train）進展，突然因為血壓下降而昏厥。

羅培茲歐布拉多在影片中說，「我有點像睡著了，有些頭暈…醫生立刻趕來為我治療。我沒有失去意識，只是短暫暈厥。」他還表示，他拒絕被送往附近的當地醫院。報導指出，最後他搭機飛回墨西哥城接受治療，至今仍未回到公務崗位。

羅培茲歐布拉多2013年曾經有過嚴重心臟病發作，而這已經是外界已知的第三度身體不適，當地媒體與網路社群用戶普遍認為，他此番可能是心臟病再次發作或中風，所以羅培茲歐布拉多才決定出面澄清。羅培茲歐布拉多目前沒有透露何時恢復官方活動，但內政部長26日透露，總統最早可能在本周開始恢復辦公。