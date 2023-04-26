「4星座」夏天易墜愛情陷阱！專家警告：別被外表、甜言蜜語迷惑

▲夏天快到了，專家提醒「４星座」容易陷入愛情陷阱。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

熱戀中的人，看這個世界都是可愛的，但盲目的陷入戀愛也容易誤入「愛情陷阱」。「 塔羅牌老師艾菲爾 」就分析指出，有4個星座在可能會在這個夏天「掉進愛情陷阱」的深淵，提醒這4星座的人要看清對象，別被愛情沖昏頭而盲目投入。請同時參考太陽、上升星座。

第四名：射手座

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對射手座來說，冒險和嘗試新事物是生命中不可或缺的一部分，因此容易被有趣或神秘的人吸引，可能會讓陷入一見鍾情或一夜情的狀況。隨性的你也很容易做出衝動的決定，需學會負責任的處理，不要只顧自己的快樂而傷害別人，也不要因為無聊而玩弄別人的感情。認真面對你的行為和後果、尊重他人的感受，並學會選擇那些真正有價值和意義的關係。

第三名：巨蟹座

巨蟹座有很強的母性，很喜歡照顧和幫助別人，容易被需要幫助的人所吸引，而產生愛意。你也很念舊，會對過去的戀情念念不忘，即使已經分手了，也會抱著複合的希望，或和前任保持曖昧的關係。建議你學會放下過去，不要總是當別人的救世主，也不要因為憐惜或同情而勉強在一起。保持自己的獨立和自主性，不要犧牲自己的幸福來取悅別人。

第二名：天秤座

天秤座非常注重外表和美好的事物，很容易被外貌出眾或氣質高雅的人吸引，有時可能會忽略對方的內在品質。你太在乎別人的看法，會因為想要維持形象而忍受不合適的戀情，或因害怕孤單而隨便找個伴。你要學會做自己，不要過於在意別人的眼光，也不要為了表面的和諧而委屈自己。愛情方面，需要注意對方的內在品質和價值觀，不要只看外表或經濟條件，才能找到真正適合自己的人。

第一名：雙魚座

雙魚座很可能被甜言蜜語迷惑，而沉浸在愛情裡，卻忽略了對方的真實面貌。容易自欺欺人，即使對方有缺點或曾背叛過你，你也會找藉口原諒他們，甚至為他們辯護。你需要更理性的看待愛情，不要盲目相信，也不要把幸福全部寄託在別人身上。這世界沒有完美的人，只有當你學會對愛情持有理性態度，並謹慎選擇伴侶，才能擁有長久且美好的愛情。

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