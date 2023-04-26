可能一夜情！　4星座夏天易墜愛情陷阱

▲艾菲爾老師提醒，雙魚座很可能因為對方浪漫的言語所迷惑。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

射手座可能一夜情！塔羅牌老師艾菲爾提醒，今年夏天，雙魚座、天秤座、巨蟹座、射手座容易掉進愛情陷阱。他建議巨蟹座學會放下過去，不要總是當成別人的救世主。

第四名：射手座

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對你來說，冒險和嘗試新事物是生命中不可或缺的一部分，因此很容易被有趣或神秘的人所吸引，這可能會讓你陷入一見鍾情或一夜情的局面。然而，你也很隨興，容易做出衝動決定，或者因好奇心而探索對方的私密空間。

在愛情方面，你需要學會負責任地處理，不要只顧自己的快樂而傷害別人，也不要因無聊或好玩而玩弄別人感情。記得要認真面對你的行為和後果，尊重他人的感受，並學會選擇那些真正有價值和意義的關係。

第三名：巨蟹座

巨蟹座很喜歡照顧和幫助別人，因為你有很強的母性或父性，但這樣容易被需要幫助或安慰的人所吸引，而產生愛意。你也很念舊，會對過去的戀情念念不忘，即使已經分手了，也會抱著復合的希望，或者和前任保持曖昧關係。

建議你學會放下過去，不要總是當成別人的救世主，也不要因為憐惜或同情而勉強在一起。記住要保持自己的獨立和自主性，並且不要犧牲自己的幸福來取悅別人。

▼巨蟹座有很強的母性或父性。（示意圖）



第二名：天秤座

天秤座非常注重外表和美好的事物，很容易被外貌出眾或氣質高雅的人所吸引，但有時你可能會忽略對方的內在品質。你也很在乎別人看法，所以有時會因想要維持自己的形象，而忍受不合適的戀情，或者因害怕孤單而隨便找個伴。

不過，你需要學會自信地做自己，不要過於在意別人眼光，也不要為了表面和諧而委屈自己。在愛情方面，你需要更加注意對方的內在、品質和價值觀，不要只看外表或經濟條件，才能找到真正適合自己的人。

第一名：雙魚座

雙魚座很可能因對方浪漫的言語所迷惑，甚至不計一切沉浸在愛情裡，卻忽略對方的真實面貌。你也很容易自欺欺人，即使對方有缺點或曾經背叛過你，你也會找藉口原諒他們，甚至為他們辯護。

然而，你需要學會更理性看待愛情，不要盲目相信對方，並且不要把自己的幸福全部寄託在別人身上。這世界上沒有完美的人，包括你和你所愛的人，只有學會對愛情持有理性態度，並更加謹慎選擇伴侶，才能夠擁有一段長久而美好的愛情關係。