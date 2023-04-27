85元雞排飯「不要切」要多收20！老闆急解釋…還是被酸爆：變相A錢

▲85元雞排飯雞排不切要多20元。（圖／翻攝Google評論）

記者許凱彰、柯振中／高雄報導

高雄一名男子日前到便當店買雞排飯，點了一個要價85元的雞排飯，結果在要求「雞排不要切」的時候，竟然被店家告知必須要加價20元。店家出面表示，因為整塊雞排比較大片，要用單點的價格計算，雞排便當則是用重量來計算。說法一出，還是被酸爆，直言店家是用拼圖的方式變相A錢。

一名男子到高雄市旗山的便當店消費，買了85元的雞排飯後告知店家「雞排不要切」，沒想到店家卻說，如果整片雞排不切，要加價20元，讓她傻眼PO網評論，質疑店家的85元標價是不是「僅供參考」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後引發討論，店家也對此出面喊冤，如果雞排不切的話，會用單點的價格來算，至於「雞排便當」的部分，則是按克數來秤重，所以才會有價差。店家接著解釋，整片的雞排單點55元，總重量為240公克，而雞排飯裡面的雞排約為180公克，重量差了60公克。

針對店家的喊冤內容，也有不少人分析提到這是在變相A錢，「店家的意思不就切完之後都『少放一些』，多切幾片就能『多做一份』出來」、「這老闆是在玩拼圖遊戲，切五份雞排各偷一片可以拼出第六份嗎？」「雞排單點240g/55元，雞排便當雞排180g/85元，不切加20元，所以60g雞排等於20元」。

