　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

85元雞排飯「不要切」要多收20！老闆急解釋…還是被酸爆：變相A錢

▲▼男子購買雞排便當，要求店家不切，卻被告知要加收20元。（圖／翻攝Google評論）

▲85元雞排飯雞排不切要多20元。（圖／翻攝Google評論）

記者許凱彰、柯振中／高雄報導

高雄一名男子日前到便當店買雞排飯，點了一個要價85元的雞排飯，結果在要求「雞排不要切」的時候，竟然被店家告知必須要加價20元。店家出面表示，因為整塊雞排比較大片，要用單點的價格計算，雞排便當則是用重量來計算。說法一出，還是被酸爆，直言店家是用拼圖的方式變相A錢。

一名男子到高雄市旗山的便當店消費，買了85元的雞排飯後告知店家「雞排不要切」，沒想到店家卻說，如果整片雞排不切，要加價20元，讓她傻眼PO網評論，質疑店家的85元標價是不是「僅供參考」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後引發討論，店家也對此出面喊冤，如果雞排不切的話，會用單點的價格來算，至於「雞排便當」的部分，則是按克數來秤重，所以才會有價差。店家接著解釋，整片的雞排單點55元，總重量為240公克，而雞排飯裡面的雞排約為180公克，重量差了60公克。

針對店家的喊冤內容，也有不少人分析提到這是在變相A錢，「店家的意思不就切完之後都『少放一些』，多切幾片就能『多做一份』出來」、「這老闆是在玩拼圖遊戲，切五份雞排各偷一片可以拼出第六份嗎？」「雞排單點240g/55元，雞排便當雞排180g/85元，不切加20元，所以60g雞排等於20元」。
 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招！
企鵝妹直播一半「區長亂入」！　粉絲狂罵：滾開別自肥

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

85元雞排飯「不要切」要多收20！老闆急解釋…還是被酸爆：變相A錢

企鵝妹直播一半「區長亂入」！粉絲狂罵：滾開別自肥　本人回應了

企鵝妹背「14公斤裝備」走70公里　PTT鄉民驚呼：比我當兵還猛

快訊／20年相機名店「Ewhat億華數位科技」將停止營業

塑膠廠28K徵不到學徒　老闆駁低薪「學會了再加到3萬」

台南店家徵人「月薪42K」門檻超低！碩士生羨慕：我老闆也開這數字

妹子吃火鍋「偷塞玩具」猛抖呻吟！男友狂偷笑　店員上菜超尷尬

確診新冠與中重症可參加國中會考「但得提早申請」　缺考無補救措施

桃園捷運綠線高架北段工程延宕　張善政：力拚2026年8月通車

一激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招！

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

Red Velvet JOY突宣布「中斷活動」　SM娛樂證實...曝光就醫結果！

85元雞排飯「不要切」要多收20！老闆急解釋…還是被酸爆：變相A錢

企鵝妹直播一半「區長亂入」！粉絲狂罵：滾開別自肥　本人回應了

企鵝妹背「14公斤裝備」走70公里　PTT鄉民驚呼：比我當兵還猛

快訊／20年相機名店「Ewhat億華數位科技」將停止營業

塑膠廠28K徵不到學徒　老闆駁低薪「學會了再加到3萬」

台南店家徵人「月薪42K」門檻超低！碩士生羨慕：我老闆也開這數字

妹子吃火鍋「偷塞玩具」猛抖呻吟！男友狂偷笑　店員上菜超尷尬

確診新冠與中重症可參加國中會考「但得提早申請」　缺考無補救措施

桃園捷運綠線高架北段工程延宕　張善政：力拚2026年8月通車

一激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招！

女警穿學生制服釣色狼！回家一半竟遭「掐脖壓制」精液噴滿身

人氣Vtuber「兔姬＆杏仁ミル」推微百合輕小說、線上同歡會分享私密對談

85元雞排飯「不要切」要多收20！老闆急解釋…還是被酸爆：變相A錢

《薩爾達傳說：王國之類》30分鐘媒體先行影片公開　好想快點到5／12

快訊／彰化暗夜惡火吞工廠！紅光噴天　大批消防搶救

3年2度重傷！雷納德右膝半月板撕裂　被「埋地雷」後一直傷

美菲歷來最大規模軍演　演練發射火箭擊沉敵艦

《聲林》男星遭詐騙10萬！接可疑來電「1巧合」鬆懈戒心　騙子手法曝光

指揮中心解編迎疫後新生活　蘇貞昌任內創超狂稅收紀錄

迎接寶可夢世界賽！日本橫濱「寶可夢棒球場」將帥氣亮相、還有皮卡丘頭盔

6千萬豪宅「瞬間解體」　才買1年多直滑落懸崖

生活熱門新聞

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招

即／20年相機名店「Ewhat億華」將熄燈

塑膠廠28K徵不到學徒　老闆駁低薪

企鵝妹直播一半區長亂入！粉絲轟：別自肥

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

企鵝妹背14公斤走70公里　網：比國軍還猛

台南店家月薪42K徵人！碩士生一看超羨慕

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

男友奉上全薪「日領200元就好」！妹子1個月嚇分手

學歷差住豪宅開名車　補教師愣：以為一輩子撿角

婚宴錢都娘家出！公公卻喊：男方親戚免給禮金

明早還是冷！一天內溫差13度

孕嫂不幫洗衣服　她抱怨1句話大翻車

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

前SBL射手王男桂　驚傳車禍離世

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

《風水世家》男星79歲去世！妻從美國趕回台灣

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招

王男桂車禍驟逝！陳國維悲痛發文

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

脫口精神分裂　賴清德認失言道歉

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面