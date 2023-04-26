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塑膠廠28K徵不到學徒　老闆駁低薪「學會了再加到3萬」

▲越南籍阮姓工人去年5月在工廠擦拭塑膠成型機台時，機器卻突然啟動，右手被機台壓住導致食指以下4隻手指被壓斷，最後被迫截肢。（示意圖／視覺中國CFP）

▲工廠開28K徵不到學徒，老闆不認低薪「學會了再提高到3萬」。（示意圖／視覺中國CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

國內不少產業近年面臨「缺工」情況，國家發展委員會2022年曾表示，台灣2030年時將面臨40萬勞力缺口。有一名塑膠廠業者感嘆，他的工廠開出28K起薪，卻一直徵不到學徒，不禁感嘆「現在的年輕人怎麼了」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在網路論壇Mobile01以「現在的年輕人怎麼了，28K中部縣市找不到人」為題，表示他的工廠開出28K月薪，卻找不到理想目標「30歲上下的年輕人」來學技術、學功夫，做塑膠射出操作的師傅，讓他感嘆，「現在的年輕人都這麼不肯做嗎？」

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▲▼塑膠廠28k找嘸學徒！老闆嘆：年輕人怎了　殘酷真相曝。（圖’／翻攝自mobile01）

▲▼塑膠廠28k找嘸學徒！老闆嘆：年輕人怎了　殘酷真相曝。（圖’／翻攝自mobile01）

▲網友表示，「射出廠只給28K，難怪年輕人都去超商」。（圖／翻攝自mobile01）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我工作沒啥技術，做文書打雜而已，在南部36K，學技術給28K是不是有點少」、「射出吸毒、高熱的環境，如果廠區環境髒亂，粉層，久了健康都會賠回去，起薪28K這待遇，算了吧」、「給太低，別人就去跑外送了，10年前我公司基本職都是26k，現在30k也找不太到人」。

不過原PO後續也補充，「從基本做起，等到全部會了，再發3萬元不遲」。網友看了仍說，「幾十年前我高工畢業時，去全國電子當外送助理都有28000元」、「真心建議，傳產要找新人37K起」、「射出廠只給28K，難怪年輕人都去超商」、「同樣的工時，你可以換算成時薪，28K、30K的確沒什麼吸引力」。

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