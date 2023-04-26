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王美惠爭取3千萬　整修嘉義市國中小校園環境

▲▼ 為了孩子繼續拚 立委王美惠率教育部會勘爭取經費改善校園 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

▲立委王美惠率教育部會勘爭取經費改善校園 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠秉持教育是最重要的事，今(26)日邀集教育部國教署及體育署，前來辦理會勘。一日間走訪嘉義市五所國中小學，實地了解各校環境，以及硬體設備之現況。統整今日會勘學校之修繕所需補助的經費，超過新台幣3千萬元。王美惠表示，將會向中央極力爭取補助，讓嘉義市的校園環境，從戶外操場，到室內場域，學生所到之處，都是安全無虞。

▲▼ 為了孩子繼續拚 立委王美惠率教育部會勘爭取經費改善校園 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

日前，嘉義市有多所學校向王美惠反映，校園部份設備老舊等問題。其中，崇文國小校內無障礙廁所數量不足，導致特教班學生如廁不便；世賢國小各樓層廁所的管線，因過於老舊，經常發生阻塞的狀況。另外，嘉義國中、玉山國中及民生國中因校齡悠久，廁水排水設備，廁所已逾數十年未整修，亦急需經費整建，以維護在校師生的校園安全。又因嘉義市地狹人稠，世賢國小及民生國中，提出興建5人制足球場及操場重建計劃。期盼興建及修繕後，讓師生有個舒適安全的運動場所。

▲▼ 為了孩子繼續拚 立委王美惠率教育部會勘爭取經費改善校園 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

王美惠也表示，老舊的廁所及校舍，也是校園安全的隱憂。今日會勘時發現，許多中小學廁所，都已年久失修，學校礙於經費不足的問題，只能以急就章的方式應急處理，管線老舊的問題，隨著時間只會日趨嚴重。治標不治本的修繕方式，並非解決之道，急需中央挹注經費協助改善，才能給予師生一個能夠安心的教學、就學的環境。

▲▼ 為了孩子繼續拚 立委王美惠率教育部會勘爭取經費改善校園 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

王美惠強調，為了讓學生們能夠更安心使用校園各項設備，目前校方已提出申請廁所改善計劃，以及運動場改建計畫。請教育部全力協助改善學生的學習環境，提供更乾淨、友善、安全的校園。也感謝地方政府的配合，中央地方攜手努力，完善校園環境。

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