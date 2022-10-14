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大選倒數！家長最在意「校園安全」　籲候選人拿出有感教育政見

▲▼家長團體調查發現，家長最在意「校園安全」，呼籲縣市長候選人拿出有感教育政見。（圖／國教盟提供）

▲家長團體調查發現，家長最在意「校園安全」，呼籲縣市長候選人拿出有感教育政見。（圖／國教盟提供）

記者許敏溶／台北報導

2022縣市長選舉將在11月26日舉行，為讓各縣市長候選人更關心教育議題，家長團體今（14日）公布針對全台近4千位家長進行的教育政策調查結果，發現全國家長最在意的是「校園安全」，包括霸凌、毒品、菸品、性騷擾的威脅，其次則是「學生教育」，呼籲參選人重視教育發展，提出讓家長有感的教育政見。

縣市長選舉即將到來，包括國教行動聯盟、全國家長會長聯盟結合各家長及教育團體，列出九大項23題教育議題，在10月3日至9日針對全國家長進行大規模網路問卷調查，共收到3810份有效問卷，並在今天公布問卷結果。

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▲▼家長團體調查發現，家長最在意「校園安全」，呼籲縣市長候選人拿出有感教育政見。（圖／國教盟提供）

▲家長團體調查發現，家長最在意校園安全，其次為學生教育，呼籲縣市長候選人拿出有感教育政見。（圖／國教盟提供）

調查中發現，全國家長最在意的是「校園安全」，而被認為最安全的中小學校園，反而成為毒品、新型菸品傳播的場所，孩子並可能遭受霸凌、性侵害、性騷擾威脅；家長在意的第二、第三名都是「學生教育」，包括如何推動品格教育使其有具體成效法，以及108課綱匆促上路，因配套不足，反成為學生的壓力負擔。

此外，調查第四名為為老師部分，包括「如何有效處理不適任教師，並提升教師的教學熱忱並增能」第五名則是技職教育，內容為如何推動技職教育以達成務實致用。

與會家長團體表示，教育攸關下一代的成長、福祉與競爭力，期盼各縣市長候選人能重視教育發展並回應家長訴求，提出提出讓家長有感的教育政見，而國教行動聯盟將在11月3日辦理一場台北市長候選人教育政策暨議題座談會，將邀請陳時中、蔣萬安、黃珊珊等三位台北市長候選人親自與會參與座談。

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