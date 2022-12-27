獨／露鳥俠闖入北大國小校園「女師受驚嚇」　校方遭控遲遲不報警

▲新北市北大國小驚傳有露鳥俠闖進校園，女老師受到嚴重驚嚇。（圖／翻攝自Facebook／新北市北大國小）

記者楊惠琪／台北報導

露鳥俠闖進國小校園！新北市三峽區北大國小12月16日驚傳有一名男子闖入校園，甚至進入班級教室，對著一名二年級女老師露出下體，女老師受到嚴重驚嚇，但仍故作鎮定驅趕，事發後也立即向校方反映。但校內有老師控訴，校方遲遲不願意報警，甚至連被害女老師要請假就醫，還要自付代課費用。

12月16日下午五點多，一名男子闖進北大國小校園，進到二年級某班教室，當時只有一名女老師在教室內，男子見到女老師便露出下體，女老師強忍驚嚇，驅趕該名露鳥俠，因身心受創，必須求助精神科，但向校方要求請假就醫，校方堅持只能請病假，必須自付代課費，後來家長會補助3天代課費，女老師今（27日）才去就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

露鳥俠闖進校園事件，引發校內老師人心惶惶，校內有老師指出，所幸男子闖入班級教室時，並沒有學生在教室，否則後果不堪設想，批評校長劉文章事發後態度消極、還要求老師不要聲張，後來因校內不滿聲音越來越大，才在3天後報警，而目前警方也已鎖定露鳥俠的身份。

北大國小校長劉文章今（27日）受訪時澄清，絕對沒有吃案，因案發當天女老師已經報警，校方為了釐清事發經過，才在隔天、24小時內完成校安通報，至於3天後才報警，是因為三峽派出所一直以筆錄員警不在為由無法受理，跑了3趟才完成報案，強調絕對沒有延遲。

劉文章表示，事發之後，學校多次召開會議討論校園安全防範，也告知全校老師、家長提高警覺；此外，因加害人是在放學後，從校門口走進校園，學校已取消放學後校園開放的政策，直到明年6月學期結束，放學後校園都不對外開放。

至於被害女老師請假就醫問題，劉文章說，案發時已經是下班時間，只是女老師仍留在班級教室，能否算是公務有待商榷，因公假請假有一定規範，加上女老師沒有明顯外傷，而是心理創傷，只能等就醫結束，看醫生的診斷證明，再看能否透過公假予以准假。

不願具名的老師指出，前幾年才發生令人心碎的校園安全事件，包括台北市文化國小有男子闖進校園，用水果刀刺死女學童；以及發生在台北市內湖區的隨機殺人案，也是大家熟知的小燈泡事件。該名老師痛批，校長劉文章擔任新北市防災輔導團的召集人，但遇到校園治安事件，第一時間竟然竟態度消極，對被害女老師也缺乏同理心，實在離譜。