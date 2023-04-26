　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

▲▼ 吳鳳科大「2023校園職感薪生活徵才博覽會」 開創薪生活 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大「2023校園職感薪生活徵才博覽會」。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學秉持培育學生具備專業技能的教育理念，讓學生們畢業後無縫接軌、順利就業，學生在職場上發揮所長學以致用，特於25日舉辦「2023校園職感薪生活徵才博覽會」，提供給即將畢業的就業新鮮人。本次透過廠商提供許多工作機會，讓學生了解職場脈動及就業趨勢，提供就業的準備，活動會場媒合適才適所工作機會，達到畢業即就業的目標。

▲▼ 吳鳳科大「2023校園職感薪生活徵才博覽會」 開創薪生活 。（圖／吳鳳科大提供）


近年來嘉義地區陸續有大埔美、馬稠後工業區成立以及嘉義科學園區籌備，隨著產業的升級與多元化，嘉義地區在各方面的人才需求快速成長，位處嘉義縣核心民雄的吳鳳科技大學，扮演著培養產業人才的重要角色，吳鳳科大共建置77項技能檢定/訓練場所和專業師資團隊，符合嘉雲地區業界的人才需求。

▲▼ 吳鳳科大「2023校園職感薪生活徵才博覽會」 開創薪生活 。（圖／吳鳳科大提供）


在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與彰雲嘉大學校院聯盟的大力協助下，此次2023校園職感薪生活徵才博覽會活動順利展開，參與廠商包括科技業、製造業、觀光餐旅業、資訊業、幼保業、物流業及軍公部門等近70家廠商提供近3000個職缺，其中和大工業提供廠務儲備幹部職缺有最高55,000元的待遇，嘉義市居家托育服務中心托育人員也提供60,000月薪的機會。

廠商提供優渥薪資延攬人才，包括台積電、遠東機械集團、和大工業、勤誠興業、嘉友電子、阿里山英迪格酒店、愛之味、佐登妮絲等知名優質企業參與就博會活動，除了提供多項職缺並現場面試，許多公司並提供帶薪實習機會，讓學生於在學期間可以安心就學，畢業後即可順利就業。活動中勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心設有攤位協助輔導，提供就業諮詢、履歷健診、面試指導等服務。

▲▼ 吳鳳科大「2023校園職感薪生活徵才博覽會」 開創薪生活 。（圖／吳鳳科大提供）


吳鳳科大蔡宏榮校長表示，吳鳳科技大學以「務實致用」為方針，學生「就學就業∙無縫接軌」為目標，肩負著嘉雲地區產業人才培育之使命，提供產學合作方案，可從校外實習扎根，透過產學合作培育人才，培育企業專業人才，共創學生安心、家長放心、企業稱心的三贏局面!

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳致中要被關了！　判刑定讞
快訊／桃機航班藏炸彈！118旅客大清查　折騰2hrs結果曝
快訊／才1500萬交保　顏寬恒夫妻遭起訴
1780元買回2塊肥皂！　直擊遭騙過程
快訊／北市教育局正式公告　「創校57年」女中8月起停招
小六童遭掐脖撞牆！老師放話「一堆混球不聽人話」　動粗原因曝
女房客繳不出租金　「想用身體抵債」當場脫了！他嚇跑：吞不下去
將進入流行期！　腸病毒單周近8千人就醫「創6年新高」
取消一次性備品！他到花東住宿氣炸：誰帶濕毛巾出門？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

牌照稅繳納期限到5／2　竹市稅務局提供多元繳稅管道

假網戀詐騙！　「住家根本是空屋」台東大武警阻癡情男匯6萬

移工被劇毒赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」　緊急送醫注血清保命

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

擺脫危樓惡名！　嘉義金財神大樓喜迎家樂福...打造新商圈

5月熱血職棒！7場職棒例行賽移師花蓮　景點打卡送球票

防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯　提升消防人員救災效能

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

牌照稅繳納期限到5／2　竹市稅務局提供多元繳稅管道

假網戀詐騙！　「住家根本是空屋」台東大武警阻癡情男匯6萬

移工被劇毒赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」　緊急送醫注血清保命

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

擺脫危樓惡名！　嘉義金財神大樓喜迎家樂福...打造新商圈

5月熱血職棒！7場職棒例行賽移師花蓮　景點打卡送球票

防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯　提升消防人員救災效能

T1職籃國際裁判初登場　秘書長張樹人：執法可更沒包袱

抗議蔡英文走路工酬勞「400美變80美」　僑委會：他們遭到嚴重剝削

欠稅3千萬拒繳躲密室　裝「3道鎖」仍被揪出！養殖戶遭管收

續約突漲1000元！房東喊「可申請租屋補助」　房客反應傻眼了

男歌手酒吧被妹狂放電！　結局曝光...竟產出「愛的結晶」

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

快訊／陳致中要入獄了！南港展覽館弊案涉洗錢　判刑1年定讞

日養雞場爆炸！15萬蛋雞活活燒死　火勢蔓延5小時

快訊／女遊阿朗壹古道「心臟不適昏迷」　無呼吸心跳直升機吊掛送醫

大直新商場搶先曝光！　董座爺曝國際級冰宮為「孫女們」打造

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

地方熱門新聞

台南「虱目魚小子」民以為是鬼娃

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

新竹「霜毛蝠」回來了

台南藏金閣2館29日正式開幕

醫師為腸癌翁裝支架再手術　免除人工肛門之苦

2男駕車違規起獲毒咖包

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

「2023國際茶道節」限量50展售攤位招商至4／28

南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

中捷慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」

假網戀詐騙　大武警阻癡情男匯款

豐禾營建工程捐贈住警器

2023 國際茶業研討會　探討臺灣茶發展

更多熱門

相關新聞

吳鳳科大球隊冠名豪心建設

吳鳳科大球隊冠名豪心建設

吳鳳科技大學棒球隊將以全新隊名進軍112年全國甲組成棒春季聯賽。曾經在吳鳳工專時代（吳鳳科大的前身）打過棒球校隊的豪心建設董事長林上凱為了回饋母校，簽約贊助母校棒球隊，期盼能助球隊重返大專甲組公開一級賽。

正德防火吳鳳科技大學產學合作

正德防火吳鳳科技大學產學合作

吳鳳科大反毒宣導前進國小

吳鳳科大反毒宣導前進國小

吳鳳科大攜手宸源綠能　培育雲嘉南電動車人才

吳鳳科大攜手宸源綠能　培育雲嘉南電動車人才

精英國際文教攜手吳鳳科大培育幼教人才

精英國際文教攜手吳鳳科大培育幼教人才

關鍵字：

吳鳳科大徵才博覽會

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面