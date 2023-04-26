吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

▲吳鳳科大「2023校園職感薪生活徵才博覽會」。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學秉持培育學生具備專業技能的教育理念，讓學生們畢業後無縫接軌、順利就業，學生在職場上發揮所長學以致用，特於25日舉辦「2023校園職感薪生活徵才博覽會」，提供給即將畢業的就業新鮮人。本次透過廠商提供許多工作機會，讓學生了解職場脈動及就業趨勢，提供就業的準備，活動會場媒合適才適所工作機會，達到畢業即就業的目標。



近年來嘉義地區陸續有大埔美、馬稠後工業區成立以及嘉義科學園區籌備，隨著產業的升級與多元化，嘉義地區在各方面的人才需求快速成長，位處嘉義縣核心民雄的吳鳳科技大學，扮演著培養產業人才的重要角色，吳鳳科大共建置77項技能檢定/訓練場所和專業師資團隊，符合嘉雲地區業界的人才需求。



在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與彰雲嘉大學校院聯盟的大力協助下，此次2023校園職感薪生活徵才博覽會活動順利展開，參與廠商包括科技業、製造業、觀光餐旅業、資訊業、幼保業、物流業及軍公部門等近70家廠商提供近3000個職缺，其中和大工業提供廠務儲備幹部職缺有最高55,000元的待遇，嘉義市居家托育服務中心托育人員也提供60,000月薪的機會。

廠商提供優渥薪資延攬人才，包括台積電、遠東機械集團、和大工業、勤誠興業、嘉友電子、阿里山英迪格酒店、愛之味、佐登妮絲等知名優質企業參與就博會活動，除了提供多項職缺並現場面試，許多公司並提供帶薪實習機會，讓學生於在學期間可以安心就學，畢業後即可順利就業。活動中勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心設有攤位協助輔導，提供就業諮詢、履歷健診、面試指導等服務。



吳鳳科大蔡宏榮校長表示，吳鳳科技大學以「務實致用」為方針，學生「就學就業∙無縫接軌」為目標，肩負著嘉雲地區產業人才培育之使命，提供產學合作方案，可從校外實習扎根，透過產學合作培育人才，培育企業專業人才，共創學生安心、家長放心、企業稱心的三贏局面!