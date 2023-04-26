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移工被劇毒赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」　緊急送醫注血清保命

▲泰籍女移工（右）在山中慘遭赤尾青竹絲（左）蛇吻，及時送抵醫院注射血清保命。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲泰籍女移工（右）在山中慘遭赤尾青竹絲（左）蛇吻，及時送抵醫院注射血清保命。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

近日春雨綿綿，正值蛇類活動頻繁時節：30多歲的泰國籍女移工清晨在信義鄉三十甲地區一處偏僻梅園工作，不幸被俗稱「小青蛇」的赤尾青竹絲咬傷，同事亂棒將蛇打死後，立即通報119求援；消防隊徒步上山，前後費時近2小才將女移工連同蛇屍，送抵竹山秀傳醫院急診，所幸還來得及注射赤尾鮐血清、保住一命。

院方指出，台灣氣候溫暖潮濕，每年4至11月是蛇類出沒期間，濕熱的夏季更是高峰期；民間常有「三角頭型的蛇一定有毒、一種蛇只有一種毒」等說法，網路上還流傳許多辨別毒蛇的方式，但大多屬不完全正確的資訊。

▲▼遭蛇吻的女性移工目前傷勢已穩定未再惡化。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲▼遭蛇吻的女性移工目前傷勢已穩定未再惡化。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲女性移工在山中工作慘遭蛇吻，消防隊費時2小時送醫注射血清保命。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹山秀傳醫院副院長曾俊凱說明，台灣常見有6大毒蛇，依毒性可分為出血性、神經性及混合性3類；赤尾青竹絲就屬於出血性毒蛇的一種，由於數量多、分布廣，是台灣最常見的毒蛇，咬傷人數也高居6大毒蛇之冠，輕則瘀血、腫脹、起水泡或血泡，重則引發肌肉組織壞死，腎衰竭，凝血功能異常等致命併發症。

▲女性移工在山中工作慘遭蛇吻，消防隊費時2小時送醫注射血清保命。（圖／竹山秀傳醫院提供）

曾俊凱表示，如果不幸被蛇咬傷，除了儘快就醫，請一定要記下或拍攝可辨識的特徵、顏色、形狀，今天這位泰籍女傷患的同事甚至將蛇的屍體一起送到醫院，醫師辨識注射蛇毒血清也更加方便。

醫師另提醒，千萬不能加壓傷口，而切開傷口、用嘴吸出毒液、塗抹尿液、喝酒止痛等更都是錯誤觀念，最好在離傷口5至10公分、近心臟的位置包紮患肢，儘可能保持患肢、患部低於心臟，減少毒液回流心臟，以免毒素更快散播全身；民眾從事野外活動時，應保持1個蛇身以上的距離，不要主動挑釁蛇、慎防被咬傷。

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