嘉義知名狗園救狗男擄囚前女友！浪子回頭形象攏系假　凶狠下場曝

▲在母親狗園幫忙救援浪浪的鄭男涉毆打、囚禁前女友，遭法院判刑8月。（圖／翻攝狗園臉書）



記者蔡怡萍／嘉義報導

一名在嘉義救援傷病浪犬、與母親經營狗園的鄭姓男子，竟在深夜前往前女友的工作處狠踹鐵門騷擾，又衝到前女友住處毆打、重摔她，接著將她拖行強擄上車，帶回房間囚禁，警方接獲家屬報案，才緊急至鄭男家中打開窗戶將前女友救出。調查後發現鄭男有傷害、毒品強制等前科，審後依妨害自由、累犯，處有期徒刑8月。

▲鄭男到前女友工作處狠踹鐵門，要她出面談判。（圖／翻攝Dcard）



擔任嘉義知名流浪狗動保團體負責人，並於狗園粉專營造浪子回頭、富有愛心形象的鄭男，2021年前女友的家屬上Dcard發文爆料指出，鄭男連日對前女友瘋狂騷擾，同年6月15日晚間，不但到她工作地點用力踹門發出巨響，接著跑到她家附近找她談判，鄭男將她摔在地上毆打，不顧掙扎抵抗蠻力將她拖上車，載回自己家囚禁。

▲鄭男到前女友住處將人強行擄上車，拖回家中囚禁。（圖／翻攝Dcard）



家屬表示，發現家人久久未歸，外出尋找發現已不見蹤影，擔心向警方報案，並調閱周圍監視器影像，發現女子已遭鄭男擄走，撥打狗園FB粉專上的公開電話，鄭男還在電話中狠撂「我不怕警察、打她綁她又怎樣，去打聽一下我是誰」，口氣相當囂張。

警方獲報火速趕抵鄭男家中，鄭男還拒絕開門，怒吼說前女友沒跟他解釋清楚前不會放人，警方只好強行從窗戶將飽受驚嚇的女子救出。

家屬一查發現，鄭男有傷害、妨害自由、毒品及棄保潛逃等前科累累，也有網友加碼爆料鄭男在動保圈風評本來就不好，還曾毆打其他不合的愛爸，家屬害怕鄭又對他們不利決定提告，法官認為鄭在前案傷害罪遭判3月徒刑執行完畢後，5年內又犯案，囚禁前女友約1個小時26分，加重其刑判有期徒刑8月，全案可上訴。