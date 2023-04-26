聯華大火奪7命　檢約談廠長及油炸機人員！3菲籍員工今相驗

▲聯華大火造成7死15傷。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

聯華食品彰化廠昨天疑油炸鍋引發大火，造成7死15傷的慘劇，彰化地檢署檢察官鄭文正將針對操作油炸機員工、鄭姓廠長及課長等相關員工先後進行調查，今天已取得3名死亡菲籍移工家屬相驗同意書，下午前往彰化殯儀館相驗以釐清火災發生原因。

昨天清晨6點多聯華食品發生火警，彰化消防局接獲通報後立刻出動救援，但到場時濃煙就已非常大，救援環境艱難且動線曲折，其中有15名員工欲逃生，在4樓冷凍庫等待救援，但仍不敵濃煙竄入，消防人員到場救出10人已無生命跡象，經搶救後仍有7人宣告不治。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒受訪時指出，針對聯華火警案，火災發生後即啟動偵辦，檢察官鄭文正將陸續通知操作油炸機員工、廠長鄭沛宏等相關員工進行調查，今天已取得3名死亡菲籍移工家屬相驗同意書，下午前往彰化殯儀館相驗以釐清火災發生原因。

彰化縣長王惠美心繫彰化食品廠火災事件傷者及家屬，今日再一一走訪關心慰問家屬，一早即指示縣府各單位全力予以協助；衛生局經查，這次火災事件共23人就醫(死亡7名、重傷10名、一般病房2名、門診追蹤2名、急診留觀1名、自行就醫1名)，縣府團隊將盡全力關懷協助，希望傷者可盡快回歸正常生活、亡者家屬早日走出傷痛。

▲彰化聯華食品工廠大火，縣長王惠美到場勘災。

職安署署長鄒子廉也南下關心慰問，對於相關權益縣府勞工處已聯絡法律扶助基金會後續予以協處，將協助申請勞保死亡補助、喪葬補助等相關補助，縣府也主動啟動各項調查。經綠處調查目前經查該公司尚無違反工廠登記事項。

消防局表示，針對火災發生原因調查部分，昨日下午已會同內政部消防署火調組人員前往現場勘查並有初步共識。至於公安聯合稽查部分，已由消防局著手進行規畫，並將檢查情形列管並提報每月公安督導會報中討論。