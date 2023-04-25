尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

陸軍澎防部21歲的志願役士兵張兆林，因22日休假後失聯，其母於個人臉書以及在地社團協尋。對此，澎防部證實，張兵於今(25日)上午9時50分在馬公麥當勞被找到，人是平安的，就是單純的逾假未歸，後續將做心輔。而當時張兵在麥當勞的8樓頂被尋獲，警消使用捲式擔架從頂樓運下的離奇畫面也曝光。

▲澎湖失聯士兵(紅圈)從麥當勞頂樓被以捲式擔架綁住運送畫面曝光。（圖／記者陳洋翻攝）

從現場影片可看到，8層樓高的麥當勞周圍停了多輛消防車，並且有許多民眾圍觀，而頂樓有許多消防人員聚集，並且使用捲式擔架將張兵運下，下樓後再把張兵抬出店外。面對媒體詢問，張兵不發一語躺在擔架上，隨消防人員送上救護車。

目擊者指出，她到現場的時候消防車已經到了，看到麥當勞上面有人，後來就一群人上去，詳細狀況她也不清楚。據了解，張兵並無受傷，當時坐在頂樓不發一語，警消到場時，身旁已有4名軍方人士圍在他身旁勸說。

▲目擊正妹指出，到場時已經一堆人在頂樓了。（圖／記者陳洋翻攝）

張兵母親24日在個人臉書及多個澎湖相關的臉書社團協尋兒子，強調莒光日誌（大兵日記）內容很不妙，擔心有輕生意圖。據了解，張母23日深夜11時接獲軍中輔導長致電指出，張兵逾假未歸，一直到凌晨2時許也先後接獲連長、營長致電回報情況。

▲躺在擔架上的士兵不發一語。（圖／記者陳洋翻攝）

澎防部政戰主任楊世盛上校今（26日）指出，張兵上午9時50分被找到，人是平安的，就是單純的逾假未歸，後續將做心輔。

母親得知兒子已尋獲，在臉書發文「再次非常感謝偉大的網友跟警察還有軍方合作，大家努力幫忙！在此真的非常感謝！孩子找到了！人平安就好。感謝感謝！」