快訊／苗栗台積電六廠工地火警　2樓濃煙狂噴

記者蔡文淵、趙蔡州／苗栗報導
苗栗消防局25日晚間7點33分接獲通報，竹南鎮台積電六廠工地發生火災，趕到後發現2樓有黑煙冒出，所幸排查後無人受困，經布置水線搶救後，於晚間9點左右撲滅火勢。
▲苗栗竹南台積電六廠工地25日晚間發生火警。（圖／記者蔡文淵翻攝）
現場消防人員指出，火災初估燃燒面積約300平方公尺，有PP材質機台、CPVC管路等被燒毀，無危險物品燃燒，詳細起火原因待進一步調查釐清。
▼消防人員初估，燃燒面積約300平方公尺，起火原因待調查。（圖／記者蔡文淵翻攝）
記者蔡文淵、趙蔡州／苗栗報導
苗栗消防局25日晚間7點33分接獲通報，竹南鎮台積電六廠工地發生火災，趕到後發現2樓有黑煙冒出，所幸排查後無人受困，經布置水線搶救後，於晚間9點左右撲滅火勢。
▲苗栗竹南台積電六廠工地25日晚間發生火警。（圖／記者蔡文淵翻攝）
現場消防人員指出，火災初估燃燒面積約300平方公尺，有PP材質機台、CPVC管路等被燒毀，無危險物品燃燒，詳細起火原因待進一步調查釐清。
▼消防人員初估，燃燒面積約300平方公尺，起火原因待調查。（圖／記者蔡文淵翻攝）
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