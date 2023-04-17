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抵華府談兩岸交流　柯文哲：九二共識在台灣被污名化「很難用」

▲▼民眾黨主席柯文哲訪美。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲訪美。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲自台灣時間8日赴美訪問，至今已進入第9天，並且於台灣時間17日抵達華府展開為期5天行程。關於兩岸議題，柯文哲指出，九二共識在台灣已經被污名化、很難用，應該看能否想一個比較新的名詞，或是重新開始。

柯文哲於台灣時間17日抵達華府，並接受媒體訪問。針對怎麼看待兩岸之間是否非常危險，如何避免發生戰爭？柯文哲表示，台海之間理論上不會爆發戰爭，因為打下去對中美台3方沒好處，但在人類歷史上很多戰爭都是意外、擦槍走火，理論上不會發生戰爭，但還是要做一些預防措施。

柯文哲提及，目前台灣在各方面還是跟美國比較親近，但不要因此對中國大陸惡言相向，照自己以前辦過雙城論壇，有交流可以增加善意，最起碼減少誤解、擦槍走火，如果完全不交流，「每天飛機飛來飛去，不小心就按下去了」。

至於以什麼政治基礎跟北京政府進行溝通交流？柯文哲稱，內容比名稱重要，特別是九二共識在台灣已經被污名化，有時堅持台灣人一定要接受九二共識，但「問題是大家不知道九二共識是什麼東西」，看能不能想一個比較新的名詞或重新開始，「每次（都）堅持九二共識，問題是在台灣污名化很難用。」

媒體追問，「兩岸一家親」是否就是新的名詞？柯文哲說，以前可以，但他不知道將來有無新的要求，當時舉辦雙城論壇時可以這樣表達，也代表陸方可以接受。

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