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NVIDIA開源軟體NeMo Guardrails　建立護欄保護AI應用強化安全性

▲▼NVIDIA開源軟體。（圖／NVIDIA提供）

▲ NVIDIA 最新發表了一款開源軟體 NeMo Guardrails。（圖／NVIDIA 提供）

記者樓菀玲／台北報導

NVIDIA 最新發表了一款開源軟體 NeMo Guardrails，宣稱可以協助開發人員引導生成式 AI 應用程式，並協助建立令人印象深刻的文字回應，並使其保持在正軌上。

NeMo Guardrails 將有助於確保由大型語言模型（LLMs）所驅動的智慧應用程式能夠準確、適當、切題且安全。該軟體包括企業需要的所有代碼、範例和文檔，為企業用於產生文字的 AI 應用程式增加安全性。

現今很多產業都在採用大型語言模型（ LLMs），它是這些 AI 應用程式背後的強大引擎。 他們回答客戶的問題，總結冗長的文件，甚至編寫軟體和加速藥物設計，NVIDIA 表示 NeMo Guardrails 旨在協助使用者保護這個新類型人工智慧應用程式的安全。

隨著 AI 在近期掀起的熱潮，生成式人工智慧的安全是整個產業關注的重點，NVIDIA  設計了 NeMo Guardrails 可適用於所有大型語言模型（ LLMs）一起使用，像是 Open AI 的 ChatGPT。該軟體可讓開發人員校準以大型語言模型驅動的應用程式，使其安全並維持在一個公司專業領域範圍內。

NeMo Guardrails 可以讓開發人員建立三種限制：

1. 主題安全護欄可以避免應用程式偏離到不想要的領域。例如，它們可以防止客戶服務助理回答關於天氣的問題。
2. 安全護欄確保應用程式回覆準確、適當的資訊。它們可以過濾不必要的語言，並強制要求只引用可信的來源。
3. 保全護欄限制應用程式僅與已知為安全的外部連結建立連接。

即使不是機器學習專家或資料科學家，幾乎每個軟體開發人員都可以使用 NeMo Guardrails，以幾行程式碼快速建立新規則。

由於 NeMo Guardrails 是開放原始碼的，因此它可以與企業應用程式開發人員使用的所有工具配合使用。例如，它可以在 LangChain 上運行，LangChain 是一個開放原始碼工具包，開發人員正在快速採用它，將第三方應用程式與大型語言模型的強大功能整合。

此外，NeMo Guardrails 是設計能夠廣泛的與以大型語言模型驅動的應用程式協作，像是 Zapier。Zapier 這個自動化平台已有超過 220 萬家企業使用，可直接展現用戶如何將人工智慧融入到他們的工作中。

NVIDIA 正在將 NeMo Guardrails 整合至 NVIDIA NeMo 框架中，該框架包括使用者使用公司專有資料集進行語言模型訓練和調整所需的一切。NeMo Framework 已經在 GitHub 上以開源形式提供。 企業也可以透過 NVIDIA AI Enterprise取得完整的企業支援服務。

NeMo 也是以服務的方式提供，它是 NVIDIA AI Foundations 的一部分，它是一系列供企業使用的雲端服務，他們可以基於自己的數據集和領域知識來創建和運行定制的生成式人工智慧模型。

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