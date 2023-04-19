景氣太差不好賣！RTX 4070下修549美元　NVIDIA補貼每張卡50美元

▲ RTX 4070下修售價為 549 美元。（圖／翻攝自 NVIDIA 官網）

記者樓菀玲／綜合報導



本月 NVIDIA 推出了 Ada Lovelace 架構的新款顯示卡 GeForce RTX 4070，官方建議零售價為 599 美元，這次的新卡看來供貨充足，沒有像之前一樣明顯的溢價、炒作現象，甚至還有部分型號低於官方建議零售價。

據 TomsHardware 報導，由於過去幾個月市場環境不佳和之前銷售低迷，NVIDIA 與合作夥伴進行了討論，打算針對每張顯卡 50 美元的折扣，因此可以發現最近許多 GeForce RTX 4070 顯卡已經出現降價，如果傳言屬實，官方原本的建議零售價將會相當於變相降至 549 美元。

根據 Wallossek 的內部消息指出，透過降價使 RTX 4070 更具吸引力，這點對其他 AIB 合作夥伴來說並非易事，據消息人士表示，問題似乎出在 AIB 從 NVIDIAI 購買的顯卡及其搭載的晶片組的價格，目前 NVIDIA 已經向 AIB 合作夥伴提供了 50 美元回饋，以及對未來訂單的折扣，為他們留出了喘息的空間。

就現狀來說，AIB 合作夥伴不會立刻將 50 美元的降價反映在消費者身上，謠傳 NVIDIA 打算在五月提前推出 GeForce RTX 4060 Ti，顯然部分 AIB 業者可能會採取快速降價的策略來避免庫存壓力，亦或者是用各種方法來降低 RTX 4060 Ti 的成本。

總之，由於 NVIDIA 向合作夥伴提供回饋和 AMD 的影響，RTX 4070 的價格可能會降至 549 美元，雖然具體價格可能會受到市場競爭和產品需求等多種因素的影響，玩家可以密切關注 RTX 4070 的價格變化以便在合適的時候購買，祝福大家都能買到尬意的顯卡。