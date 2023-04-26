聯華27歲女躲冷凍櫃！被濃煙嗆昏前「想到家人」　搏命爬行終獲救



▲聯華食品彰化廠昨日（25日）清晨發生火災，張姓女員工連滾帶爬逃出火場獲救。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

聯華食品彰化廠昨日（25日）清晨發生火災，造成7人死亡、15輕重傷。其中逃出火場的張姓女員工表示，火災時她原本跟同事一起躲在冷凍櫃，因濃煙不斷湧入，她和同事決定逃生，手拉手一起走出去，過程中眾人失散、她一度跌倒，快昏厥前腦中「想到家人」，讓她在痛苦中奮力往前，爬也要爬出去，最後在濃煙中看到消防人員的頭燈，衝過去才幸運獲救。

聯華食品公司彰化北斗廠昨天大火，員榮醫療體系員生醫院收治的3名患者，其中張姓女員工及外籍移工黃氏姓2人，昨天接受高壓氧治療後，情況穩定。魏姓男患者到院時已無呼吸心跳，搶救後救回一命，目前插管治療中，3人目前都因吸入性嗆傷及一氧化碳中毒，仍在加護病房救治，意識都清醒。

▲聯華食品冷凍庫對外僅幾片塑膠簾隔開，濃煙容易竄入，也釀7死悲劇。（圖／民眾提供）

27歲的張姓女傷者今天上午再度接受高壓氧治療，她說，凌晨4點上班，工作地點就在4樓，火災發生後跟著同事一起躲入冷凍櫃，隨著濃煙不斷湧入，同事們決定逃生，大家手拉手走出去，但過程中不幸走散，她一度跌倒，快要昏厥時想到家人，才奮力支持下去，終於在濃煙中看到消防隊員的頭燈，強忍著痛苦，連爬帶滾地衝向樓梯處的消防人員，才幸運獲救。張女表示，想到不幸罹難的同事，心中很悲傷。

▲四樓為包裝區，隔間相當多，也增加消防人員救災難度。（圖／民眾提供）



員生醫院高壓氧暨傷口治療中心主任鄭文昌表示，高壓氧治療是使用純氧在高壓環境下進行，通過提供高濃度純氧，增加血液中氧氣含量，可保護大腦及心臟等需要高氧的重要器官。並減少體內發炎現象，增加細胞修復和再生，加速組織恢復和損傷修復的過程。

鄭文昌主任指出，一氧化碳中毒患者在一般大氣中需要約5小時才能排出一半吸入體內過多的一氧化碳，如在一般氣壓中接受純氧治療，也要80分鐘才能排出一半的一氧化碳，但在高壓氧艙內只要23分鐘就能排出一半的一氧化碳。這次火災送到員榮的患者，幸好有接受高壓氧治療，將能減少對大腦與其他器官的傷害，減少一氧化碳中毒後的神經後遺症，並能加速康復。

▲聯華彰化廠大火。（圖／記者許權毅攝）