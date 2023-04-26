聯華惡火奪弟命！哥招魂3度擲嘸筊　淚喊：媽媽在等你…回家了

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

彰化北斗鎮聯華食品廠25日清晨一場惡火，奪走7名員工性命，今（26）日罹難者之一謝男的家屬，神情哀戚地捧著牌位，回到火場進行招魂，大哥淚喊「媽媽在等你，家裡比較自在」，並說「該下班了、跟我來」，才於第4筊出現允筊。

▲彰化聯華食品廠大火奪7命，謝姓死者家屬回到火場招魂。（圖／記者唐詠絮攝，下同）



在這場火災中不幸喪生的46歲謝姓男子，家屬在法師陪同下回到火場招魂，大哥與妹婿哀痛地捧著牌位現身，大哥先是喊了3次「下班」，接著法師揮動招魂幡進行招魂儀式，但都未果，最後大哥大聲淚喊「家裡比較自在、媽媽在等你，該下班了，跟我來」，第4筊才終於得到應許。

▲▼謝男大哥淚喊「媽媽在等你，下班了」，才在第4筊得到應許。



聯華食品廠25日清晨大火，是近10年中部地區最慘重的工安火災事故，彰化消防局接獲通報後立刻出動救援，但到場時濃煙就已非常大，救援環境艱難且動線曲折，一度有22名員工受困，其中有15名員工欲逃生，從2樓跑到4樓冷凍庫等待救援，但仍不敵濃煙竄入，消防人員到場救出10人已無生命跡象，經搶救後有7人宣告不治。

由於昨日廠內溫度過高，火調人員因此於今日會同廠方相關人員入內火調，稍早初步調查結果出爐，火調人員根據目擊員工描述，以及入內勘查之後，不排除為二樓油炸機起火釀禍，但詳細起火原因仍待進一步調查釐清。