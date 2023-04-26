高嘉瑜危險了？　媒體人揭民進黨深綠將用「這招」除掉她

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高嘉瑜危險了？　黃揚明揭民進黨深綠將用「這招」除掉她

▲▼高嘉瑜聯訪 解釋斬妖除魔說 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜代表民進黨爭取台北市第四選區立委連任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市第四選區（南港、內湖）由現任立委高嘉瑜爭取連任，恐碰上台灣基進北市黨部主委吳欣岱挑戰。對此，媒體人黃揚明25日分析，因高嘉瑜過往的個人行事作風，引發民進黨部分深綠人士對她不滿，會把資源分給吳欣岱，希望把她除掉，就是要讓她在這一屆落選。

黃揚明在節目《大新聞大爆掛》中表示，高嘉瑜是民進黨首次在港湖區獲勝的選將，邏輯上，民進黨應該將高嘉瑜奉為寶，但現在卻被打成「背骨仔」，因為高嘉瑜曾質疑過高端，得罪前衛福部長陳時中，去年台北市長選舉時也對陳時中保持若即若離的態度。他認為，高嘉瑜選擇不和藍白勢力對抗是為了保住自己立委的位子，因為港湖區的選民「藍大於綠」，但同時也是選擇了一條險路，會得罪黨內自己人。

黃揚明指出，「由於黨內沒人要跟高嘉瑜競爭，這次只好玩一個『外卡』，深綠就是利用吳欣岱把高嘉瑜幹掉。」他提到，這次的WHA大會台灣的民間團體會參與，具有醫師背景的吳欣岱也會去，這就是民進黨在幫吳欣岱「搭舞台」，將黨內資源分給吳欣岱，為了除掉高嘉瑜。他直言，對民進黨深綠來說，這一席被國民黨拿走和高嘉瑜當選是同樣意思。

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