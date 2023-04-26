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議會總質詢提前！綠委：藍提侯友宜「很確定的事」　高雄惡夢將重演

▲▼ 侯友宜受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市議會25日召開定期會，國民黨團提出議事日程表異動，將原訂6月5日開始的施政總質詢提前至4月底舉行，外界解讀是要讓市長侯友宜順利被徵召，民進黨立委趙天麟26日表示，國民黨提名侯友宜應是很確定的事情，「2019年徵召前高雄市長韓國瑜時的議會又要在新北重演，新北市民準備接招吧！」

對於新北議會總質詢議程提前，民進黨立委林楚茵表示，昨天早上新北國民黨團幫侯變更議程，順利搭一齣戲，讓侯友宜可以提早解除束縛、成為2024總統候選人，「我們一點都不驚訝」。

林楚茵指出，倒是晚上郭台銘跟國民黨立委吃飯曝光，郭侯「仙拚仙」、各自火力展示，早上新北黨團挺侯，晚上郭台銘就回馬槍，到底國民黨是內定要侯友宜，還是郭台銘？暗潮洶湧、火力集結，「仙拼仙」精彩可期。

至於國民黨是否內定由侯友宜出線？趙天麟表示，「郭台銘心知肚明吧！」國民黨提名侯友宜應該是很確定的事情，高雄惡夢又要在新北重演了，過去韓國瑜在高雄市議會做的事情，新北市民準備接招吧！

趙天麟指出，當初高雄市議會為了讓韓國瑜選總統，律定一個前所未有的下班時間，為了讓他5點準時下班去選總統，許多議員質詢不到還得抽籤，甚至變本加厲縮短議員質詢時間。

趙天麟表示，到下半會期審預算時乾脆請假3個月，導致後面高雄市民的憤怒以及罷免案，新北市國民黨團決定不演了，直接剝奪議員質詢權利，相當不適當，既然侯友宜要選總統，市民權利會受損，非常顯而易見。

至於賴清德選舉步調，林楚茵表示，民進黨有一定的提名規則，總統候選人已經確定是賴清德，不論組織面、走入地方跟支持者互動，最重要就是站好腳步、持續往前。

林楚茵指出，競總不論文宣、策略、政策都已經有黨內核心人士、民代討論，不希望受國民黨影響，對賴清德來說，下階段如何讓台灣更好、安定民生、穩定兩岸，第一時間把訴求說出去才最重要。

趙天麟表示，民進黨在九合一大選後相當快速整隊、反省，府院黨人事調整，也進行全台灣檢討會，賴清德提出學倫、反黑金、誠信條款等改革方案，也重新獲得民眾願意給予機會，現在就是急行軍，用最快速時間往前衝刺。

趙天麟說，總統、立委提名提早，信賴協會儘速成立，用急行軍方式，當國民黨還沒定於一尊、不知道遊戲規則是什麼的時後，能走多遠算多遠，要拉開領先距離。

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