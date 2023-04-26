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保二總隊「假受訓、真擴軍」？　國民黨：保警別成「保綠總隊」

▲國民黨批評民進黨政府擴編保二總隊增加軍事訓練成，讓保二總隊變成「保綠總隊」。（圖／國民黨提供）

▲國民黨批評民進黨政府擴編保二總隊增加軍事訓練成，讓保二總隊變成「保綠總隊」。（圖／國民黨提供）▲國民黨批評民進黨政府擴編保二總隊增加軍事訓練成，讓保二總隊變成「保綠總隊」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對政府研擬擴編保二總隊並增加軍事訓練，遭質疑是「警察軍隊化」跟建立「第二陸軍」。 國民黨今（26）日舉行記者會，質疑軍警平常各司其職，分野嚴謹，但因民進黨錯誤的兩岸政策讓台海兵兇戰危，在兵源缺乏下，竟然想以破壞體制的方式擴軍。國民黨也呼籲民進黨及民進黨主席賴清德說清楚，是否支持拿警察來擴軍，成「保綠總隊」的作法？

國民黨發言人林家興表示，內政部長林右昌說「第二陸軍完全是以訛傳訛、絕對不會讓警察執行軍事行動，」但看看戰術師資受訓班表內容，包括各式兵器教練、手榴彈投擲、城鎮戰等等，絕對不只是反突擊、反滲透的內容，幾乎和自己擔任陸軍機械化步兵預官受訓時的課表一模一樣，城鎮戰、班用機槍及投擲手榴彈，這些不都是作戰的軍事訓練內容嗎？請問林右昌部長是不是公然說謊？民進黨根本是違法濫權，變相擴增「保綠總隊」！

此外，林家興指出，軍警無論在職權、訓練、退休金等權利義務方面全然不同，而依照《日內瓦公約》，戰時警察屬於和平的維安部隊，不能被軍隊攻擊，若真要成為「第二陸軍」，無疑是讓警察在戰時陷入更大風險，政府有考慮過員警的安危嗎？警察出身的新北市長侯友宜昨日也嚴厲批評，指「警察跟軍人在法律的定位、功能、角色是完全不一樣的，政府有責任把整體國防的政策說清楚講明白，讓全民安心，不要遮遮掩掩。」這些勸告民進黨政府聽到了嗎？

警政署督察室前主任周威廷指出，政府的作法可以說「偷工減料」，一方面在兵凶戰危下拿8萬員警偷人工，另一方面，對警察沒有軍人應有的專業訓練，根本是粗暴草率，難怪引發警界反彈；且員警是要保護人民，軍人則是要求勝，二者的戰術訓練、思維截然不同，如今要的混為一談，在法源上有很大的問題。

周威廷也強調，政府的作法「問過員警了嗎」？員警甚至沒有拒絕的可能性，就開始全國要培訓教官，到時候難道被迫要上戰場？說用就用，把警察當萬靈丹，但警察的退休金待遇卻不如軍人，如果沒有相關的配套措施，員警絕對堅決反對，全國警察可影響約有五十萬選票，會投給不會引起戰爭的國家領導人。

台北市議員楊植斗則說，未來保二需擴編至四千人，擴編人員將在「現有」警職人員中徵詢意願後統一調派，代表地方的警力將會有大幅缺員狀況，林右昌想把警察當小兵用，卻又不願新編警力來處理保安問題，簡直就是壓榨員警的慣老闆。這一次如果因為保二總隊擴編導致各地出現警力不足、治安缺口，是不是行政院長和內政部長又要甩鍋給地方政府？

林家興最後對民進黨提出三問，首先，請問內政部長林右昌，訓練班表明顯是軍事化訓練，你是否要為公然說謊、欺騙警察同仁，欺騙台灣社會道歉？第二，請問國防部長邱國正，是否支持這樣毫無配套、擴大警察擔任軍事任務的政策？這對加強台灣的國防，加強自我防衛力量有幫助嗎？還是反而造成台灣社會更多的內亂？最後，請問賴清德，您的台獨主張導致戰爭風險、兵源缺乏，已經給軍人很大壓力，是要繼續犧牲警察嗎？先是犧牲軍人、再來犧牲警察，下一步要犧牲誰？

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