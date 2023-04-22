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法軍護衛艦「通過台海」停靠日本橫須賀基地　法國司令證實

▲▼法國海軍護衛艦普拉亞爾號（La Prairial）和菲律賓海岸警衛隊巡邏艦BRP Capones（MRRV-4404）在南海進行傳遞演習（PASSEX）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法軍牧月號（Prairial）和菲律賓海岸警衛隊巡邏艦在南海進行傳遞演習（PASSEX）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國海軍太平洋區司令在記者會上證實，護衛艦牧月號（Prairial）於4月8日、9日通過台灣海峽，並於21日停靠日本神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地。他強調，「法國是歐洲唯一主張在亞太地區實行『航行自由』的國家」，今後也將通過台海。

《共同社》及《法國國際廣播電台》報導，法國海軍證實，牧月號從南太平洋的法屬玻里尼西亞出發，經過柬埔寨等國家之後，從越南駛往南韓，中途穿越台海。

由於當時正值中國解放軍實施環台軍演，因此中方艦艇和飛機也進行了監視。但太平洋區司令表示，這項派遣計畫數個月前就決定了，「並非故意選擇這一個時間」。

法國海軍還透露，最新護衛艦洛林號（Lorraine）計畫5月停靠日本，飆風戰鬥機（Rafale）也將在7月與日本航空自衛隊交流，「對於日法防衛合作而言，今年是很特別的一年。」

4月7日法國與中國發表的聯合聲明指出，法國重申堅持一中政策，雙方同意深化戰略交流，尤其解放軍南部戰區及法軍太平洋區之間的對話，強化國際及區域安全問題上的互相理解。

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