哪個「教」讀音不同？國小爸被考倒嘆失格　網錯愕：要重念小學了

▲小二國語「教」字讀音考倒一票人。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

國小的國語課程都是從基本認字開始學習，進而延伸到同個字的各個讀音，但近來教育部有時會更改讀音，讓不少人傻傻分不清。一名國小生的爸爸即表示，他被小孩的國文讀音考題考倒，讓他大嘆「我是個失格的爸爸」，沒想到也意外考倒一票人。

原PO在臉書社團「 爆廢公社 」貼出一道考題，只見題目為「下面哪一個『教』的讀音和其他不同？」選項分別是「1.『教』室、2.『教』學、3.『教』導、4.『教』書」，而正確答案是選項4，讓這名爸爸十分不解，上網求助並感嘆「我是個失格的爸爸，連國小題目都不會」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立即掀起熱，甚至意外考倒一票網友「好難哦」、「沒事，知識日新月異。本來就是小孩子要認真上課回來教我們」、「好慘 6_7年紀如果回到國小應該考試都不及格」、「家有小二生，我也是上星期才知道」、「正解：ㄐㄧㄠˋㄐㄧㄠˋㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄠ」、、「「疑？我以為是1耶」、「我以為是2」。

也有網友拿去問ChatGPT，並得到正解還幽默回覆，「糟糕 連chatgpt都會,爸爸功能要被取代了」、「完了，我要重念小學了」。





▲有聰明網友拿去問ChatGPT。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399