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學生時期哪個科目最沒用？他點名「數學」遭轟翻：是你沒用

▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO認為國文至少學過一些成語。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

學生時期要學習許多科目，不過出社會後有些科目卻不一定會用到。就有一名網友表示，撇開綜合領域的科目，他認為「數學」、「國文」最沒用，且加註說明尤其是數學，掀起網友一片熱議。

一名網友在PTT以「學生時期哪個科目最沒用？」為題發文，表示學生時期學過了各個不同的科目，撇開一些綜合領域的家政、藝術、童軍、體育...等，「有幾個主科目國、英、數、地理、歷史、公民、地科、生物、物理、化學，這十個科目裡面大家覺得最沒用的是什麼呢？」

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原PO指出，英文大家一定沒話說，然後點名「數學」、「國文」最沒用，更是加重強調「硬要說的話應該是數學啦！國文至少學過一些成語還有用一些」。

貼文一出引發全網熱議，許多人不認同原PO並表示，「數學是在訓練邏輯」、「認真說起來 主科好像都用的到欸」、「要是沒數學 我現在科系沒辦法念欸」、「是你沒用不是科目沒用」、「我很愛我們老師說的一句話『不是數學在未來工作沒用，而是需要用到數學的工作不會用你』」、「數學沒用？ 是你不會用吧」、「國文怎麼會沒用？沒看到一堆人連基本文章都打不好嗎」。

也有不少人指出，「看怎樣算用到，很明顯可以發現要用數學的科系薪水就比不用數學的科系高」、「地科吧 地科教室是電影院那種椅子 我沒一堂是完全清醒的」、「說國文最沒用的現在在打什麼語文？」、「當然是得勝者那種雞湯課」、「家政課 到底在幹嘛都忘了」。

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