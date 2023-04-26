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大陸 大陸焦點 特派現場

搭機驚見鄰座是「女神」！他嗨喊好幸運：落地就去買彩券

▲▼男子搭機巧遇女神直呼超幸運。（圖／翻攝自微博／猛犸新聞）

▲男子上飛機後，發現鄰座竟是「媽祖神像」。（圖／翻攝自微博／猛犸新聞）

實習記者林郁婷／綜合報導

坐在「女神」旁邊心情一定非常激動！大陸一名劉姓男子日前搭飛機前往煙台，沒想到一到座位意外發現隔壁坐的是「女神」媽祖，起初心裡有點害怕，但聽到護送人員表示，自己很幸運，一定會受到媽祖保佑，加上同樣在海上工作，他才放心，並決定下飛機後去買幾張刮刮樂。

根據陸媒報導，劉先生21日準備從上海搭飛機到煙台，找到位置後發現鄰座是一尊媽祖神像，讓他相當驚訝，劉先生受訪表示，這是他第一次在飛機上看到媽祖，並坦言一開始感到有點害怕，但護送神像的工作人員表示，這尊媽祖是他們特地到福建請來的，「媽祖會保佑你」。由於傳說中媽祖是掌管海上航運的女神，正好自己也是從事海上工作，因此劉先生覺得非常幸運，更決定下機後要去買彩券。

影片曝光後，不少網友紛紛表示羨慕，「我要是能跟神仙坐一起，我一定一路許願」、「這位大哥好有緣啊，自己是做海上工作的，然後遇到媽祖，太幸運了」、「和女神合影，好幸運」、「我要能跟媽祖坐隔壁，我家裡人可能會覺得我光宗耀祖了」、「運氣也太好了，媽祖會保右你」。

有知情網友解釋，媽祖擁有自己的身分證，不管坐高鐵還是搭飛機，都需要買票，名字是「林默」，身分證號為「350321096003237001」，其中「350321」是媽祖的故鄉福建莆田身分證號開頭，後面的「09600323」則是對應媽祖生日的西元960年農曆3月23日。

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