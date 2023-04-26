　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸全面實現不動產統一登記　房地產稅或將全面落地

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

▲大陸全面實現不動產統一登記，房地產稅可能全面落地。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸自然資源部部長王廣華25日在自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，全面實現不動產統一登記。大陸多位專家分析，實現不動產統一登記後，房地產稅才可能全面落地。

據《財聯社》報導，中指研究院市場研究總監陳文靜表示，徵收房地產稅的前置條件包括全國不動產統一登記和全國聯網，本次自然資源部指出全面實現不動產統一登記，代表房地產稅徵收的前提條件進一步完善。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙認為，「不動產統一登記是房地產稅徵收的前提條件，實現全面實現不動產統一登記，也意味著離房地產稅的徵收更近了一步。」

今年3月24日，大陸財政部原部長樓繼偉在出版的《比較》雜誌上發表文章稱，房地產稅是最適合作為地方稅的稅種，在經濟轉為正常增長後應盡快開展試點。

樓繼認為來，立法工作的難點有很多，最大的難點是房地產如何估值。一般來說應以完全產權、交易不受限的住宅為估值基準。而現實中大量的住房產權不完整、交易受限。解決的辦法是以基準估值為基礎做適當的打折，但問題十分複雜。還有其他諸多難點，導致該稅法探索了多年仍未正式成法。

2021年10月23日，大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十一次會議決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。

但在2022年，財政部有關負責人表示，房地產稅改革試點依照全國人大常委會的授權進行，一些城市開展了調查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，該年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。

樓繼偉稱，「2021年10月全國人大常委會授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點，可以說是帶著問題探索。考慮到目前的經濟狀況，財政部對外宣布2022年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，當然是實事求是的。」

在全面實現不動產統一登記後，市場比較關心的是，該政策是否是房地產稅徵收的信號。對此，易居研究院研究總監嚴躍進表示，不動產登記制度的出發點要更廣，不是簡單的徵稅概念。但不動產統一登記後，房地產稅等工作開展會更加順暢和容易。

中原地產首席分析師張大偉認為，不動產登記完成後，房地產稅中的持有環節稅已經具備了出台的所有技術條件。58安居客研究院院長張波直言，這是推進房地產稅的必經之路。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
C羅爆7年感情生變！　不滿女友喬治娜「整天做這件事」
快訊／淡水失業男舉槍轟頭亡！　母哭斷腸
快訊／台南「兩個女人的戰爭」結果！　賴惠員出線
蘇丹實驗室被佔！　WHO：存放「2病原體」恐爆生化危機
獨／黃國倫私密演唱會！　「全場頂流咖」驚呆網
快訊／王子回應戀情！　標記席惟倫喊話：妳倒是說說
快訊／八旗文化總編輯在陸被捕！　國台辦：涉「危害國家安全」
快訊／聯華惡火奪7命　初步火調結果曝
快訊／Red Velvet JOY突宣布「中斷活動」！　就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

薛瑞元率團赴WHA「交朋友」　朱鳳蓮：台灣參會核心是堅持一個中國

旅遊開放陷膠著？　國台辦：民進黨「封堵」两岸旅遊之路

海基會搶救富察、楊智淵？　李大維：案件敏感「相信政府一定有作為」

大陸全面實現不動產統一登記　房地產稅或將全面落地

快訊／八旗文化總編輯在陸被捕！　國台辦：涉嫌「危害國家安全」活動

侯友宜籲兩岸降低誤解　國台辦：要和平、要發展是台灣主流民意

快訊／楊智淵遭陸方起訴　國台辦：敲響「嚴懲台獨」警鐘

網路論壇鼻祖級存在！陸「天涯社區」似停止運作　陸網掀回憶殺

面試1小時發現走錯啦！　意外獲兩間公司offer...結局神反轉

乘客想下車尿尿！客運司機噴「國際玩笑」　他高速公路跳車解內急

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

薛瑞元率團赴WHA「交朋友」　朱鳳蓮：台灣參會核心是堅持一個中國

旅遊開放陷膠著？　國台辦：民進黨「封堵」两岸旅遊之路

海基會搶救富察、楊智淵？　李大維：案件敏感「相信政府一定有作為」

大陸全面實現不動產統一登記　房地產稅或將全面落地

快訊／八旗文化總編輯在陸被捕！　國台辦：涉嫌「危害國家安全」活動

侯友宜籲兩岸降低誤解　國台辦：要和平、要發展是台灣主流民意

快訊／楊智淵遭陸方起訴　國台辦：敲響「嚴懲台獨」警鐘

網路論壇鼻祖級存在！陸「天涯社區」似停止運作　陸網掀回憶殺

面試1小時發現走錯啦！　意外獲兩間公司offer...結局神反轉

乘客想下車尿尿！客運司機噴「國際玩笑」　他高速公路跳車解內急

李多慧訪台私人行程曝！女神反差模樣全公開　1行為讓隨行翻譯崩潰

女友發酒瘋被逮　富少護花遭過肩摔骨折…員警遭起訴！

怪獸級「小鋼砲」113分貝狂炸街...馬路也震動　警：終於逮到你

羅智強遭疑「不支持全民調」　鍾沛君喊冤：沒罵他！羅副秘搞錯了

柯文哲升級百萬IG網紅　網揭影片1笑點：為了「爛」看十遍！

陸對台發起「貿易壁壘調查」　陸委會：與ECFA無直接關係　

薛瑞元率團赴WHA「交朋友」　朱鳳蓮：台灣參會核心是堅持一個中國

假扮按摩師性侵女大生！憲兵下士辯「她有呻吟」　判4年再賠20萬

馬英九希臘演講頭銜被改「前領袖」　陳建仁：大部分人都會取消

運動彩券經銷商遴選26日開始報名 選出超過4千名正備取

2個月小黑柴「抽血抽到睡著」　瞇眼饋針筒微笑...根本天使狗

大陸熱門新聞

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

楊智淵遭陸方起訴　國台辦回應了

乘客想下車尿尿遭司機噴：國際玩笑　他跳車解內急

國台辦：李延賀涉嫌「危害國家安全」活動

翻監視器驚見老婆影片！他報案揪出26歲男要離婚

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

面試1小時發現走錯啦！ 意外獲兩間公司offer...結局神反轉

男百貨跳樓砸中26歲OL！家屬淚：她剛入職新公司

台企插旗茉莉花都！打造「香香花園」

東南大學院長工作群傳私密肉照　300多人全已讀

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

新疆發生特大「地磁暴」　出現絢麗極光

更多熱門

相關新聞

台女課堂稱我們不一樣！陸留學生氣瘋想動手

台女課堂稱我們不一樣！陸留學生氣瘋想動手

一名在日本就讀語言學校的中國留學生近日在社群平台發文怒指，學校老師要求學生找不同國籍同學詢問對方的國家特色，不料卻有一名來自台灣的女學生打算找他同組，他當下馬上拒絕，並表明台灣與中國屬於同個國家，但對方卻堅稱「我們不一樣」，讓他氣炸「真想上去抽她兩個大嘴巴（搧耳光）」。貼文一出，隨即也釣出疑似是該名女同學現身說法。

陸外交部宣布：航空公司29日起不再查驗登機前檢測證明

陸外交部宣布：航空公司29日起不再查驗登機前檢測證明

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍 電動車成擴大銷量關鍵

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍 電動車成擴大銷量關鍵

瓜地馬拉總統訪台　大陸外交部：不會有好下場

瓜地馬拉總統訪台　大陸外交部：不會有好下場

近20%青年失業！　大陸將發動青年前進偏鄉地區工作

近20%青年失業！　大陸將發動青年前進偏鄉地區工作

關鍵字：

大陸房子房產稅不動產登記

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

林采緹離婚3年有「新戀情」！

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面