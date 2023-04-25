台灣女學生課堂稱「我們不一樣！」中國留學生怒：想抽她2個耳光

▲部分中國留學生在海外的「愛國行徑」經常引發爭議。圖為中華人民共和國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

一名在日本就讀語言學校的中國留學生近日在社群平台發文怒指，學校老師要求學生找不同國籍同學詢問對方的國家特色，不料卻有一名來自台灣的女學生打算找他同組，他當下馬上拒絕，並表明台灣與中國屬於同個國家，但對方卻堅稱「我們不一樣」，讓他氣炸「真想上去抽她兩個大嘴巴（搧耳光）」。貼文一出，隨即也釣出疑似是該名女同學現身說法。

「今天因為這事氣了一天！」一名中國留學生在抖音發文表示，他今年剛到日本就讀語言學校，全班16人只有他一個大陸人，台灣人則有2名，而一直以來日本都是把大陸和台灣分為不同國家，為此他也向許多不同國籍的同學解釋了很多次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，近日在某課堂中，老師請學生去找不同國籍的同學詢問對方的國家特色，做為口語練習，當時所有同學都找到了練習的對象，只剩他和一名來自台灣的女同學還沒分好組，這時對方朝他走來，打算和他同組，他見狀後則馬上拒絕「我說我們一樣（同個國家），老師說不可以。」不料該名台灣女學生聽聞後馬上回應「我們不一樣」。

對此，中國留學生再次重複「一樣一樣」，隨後就離開去找其他同學練習，而女同學也一臉得意的離開了。中國留學生也在文中怒嗆，「我當時真想上去抽他兩個大嘴巴！和我說著一樣的中文，寫著和我一樣的漢字，還舔著臉和我說我們不一樣！MD社會主義救了她！」

▲一名中國留學生因台灣女同學稱「我們不一樣」，氣到發文痛批「想抽她兩個大嘴巴（搧耳光）」。（圖／翻攝自抖音）

貼文曝光後，馬上引發網友們熱烈討論，而疑似是文中台灣女學生的網友也發文表示「我好像就是當事人…時間、上課內容跟對話內容都對得上，人數也差不多，不過我完全不覺得自己是神回覆，當下我只是在陳訴事實而已，還用日文回應他完全不一樣，倒是沒想到那位中國同學會氣到發文。」

該名網友補充，她和另一位台灣同學想法一樣，認為該名中國同學會有這樣的想法其實不是他們的錯，因為他們也是受到教育影響，「但果然還是讓人覺得很不舒服」。她也頓時回想起，難怪最近還有緬甸同學私下詢問她台灣跟中國是不是同一個國家，「原來就是他在到處洗腦其他同學，感覺就像根本沒交往卻跟別人說已經結婚的變態一樣…太噁心了。」

▼疑似是當事者發文回應。（圖／翻攝自推特）