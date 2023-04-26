侯友宜今施政報告　江怡臻轟綠營癱瘓新北市議會

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者崔至雲攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市長侯友宜27日將赴議會施政報告，民進黨的議員們磨刀霍霍，國民黨新北市議員江怡臻則說，綠營是癱瘓新北市政的兇手，呼籲民進黨議會是市政殿堂，不要再問選總統的事，也希望民進黨主席賴清德管好側翼跟打手。

江怡臻說，昨日開議第一天，綠營民代的表現令人失望，不僅頻頻打斷國民黨議員發言，也大鬧議場內外，不顧市政，只想亂政。這證明一件事，賴清德黑手伸入新北市議會，綠營議員淪側翼踐踏民意。

江怡臻指出，不少民進黨新北市議員都想討論市政，爭取地方建設，卻被要選總統的賴清德和側翼打手綁架。而從民進黨對侯友宜的「攻擊」來看，黨團總召說要把議會變腥風血雨，到民進黨每天必打侯友宜，民進黨開記者會專場批評侯市長，從3月中至今就最少14場，有時還一天罵兩次，但議會是市政殿堂，不應再問選總統的事，賴清德也該管好側翼、打手。

新北市議會表訂6月5日至20日舉行市政總質詢議程，不過，25日會議一開始新北市議員廖先翔就提出，國民黨團擔心這次會期會因政治議題被影響，因此提出異動，建議將總質詢提到4月27日，最終獲33票支持，引來民進黨團不滿，侯友宜26日受訪時則表示，對於議會的安排都尊重，也會配合時間出席。