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羅智強父親身體出狀況　落淚曝「感覺他薄得像一片紙板」

▲▼羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

▲前台北市議員羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強投入黨內大安區立委初選，父親這時身體卻又出狀況。羅智強指出，父親下午開始發燒、咳嗽，好不容易吃了一點飯菜，又全部吐了出來，自己忙完協調會後去探望父親，眼淚不爭氣地流下來，「我感覺此刻的父親，薄得像一片紙板似的」。

羅智強指出，25日為立委提名協調會，開會前自己就接到家人通知父親身體又出狀況，協調會很重要不能缺席，但他一直心神不寧，掛心父親，等到忙完才能開車去探望。

羅智強說，家人想帶父親去台北醫院掛急診，他堅持不肯，就這麼僵持不下，最後只能去樓下診所拿了些藥，臨睡前吞了三顆藥，折騰好久，父親終於能躺回床上，他則靜靜坐在床沿陪伴，父親半睜著眼望著天花板，忽然用瘖啞的嗓音，喃喃說著沒人懂得懂的話，他甚至不能確定父親是在對家人說話，還是對著天花板自言自語，唯獨忍了好久好久的眼淚，終於不爭氣地流淌下來。

羅智強回憶，小時候遇到委屈難過，會撲在父親懷裏嚎淘大哭，而長大後，再大的壓力、再大的挫折、所有遭遇的悲傷，都要自己承擔起來，因為不可以讓父母親、讓家人擔心，但此刻的父親感覺薄得像一片紙板似的，正漂盪在時間之河上，載浮載沉，以非常緩慢的流速，緩緩地往人生的下游飄走，「此時的我，彷彿佇立岸邊，只能隔岸眺望著父親⋯⋯」

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