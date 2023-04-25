藍委曝與郭台銘餐敘談話內容　不怕被貼「挺郭」反怨侯不快表態

▲陳玉珍邀約12名國民黨立委吃飯，郭台銘也出席。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍是唯一公開支持鴻海創辦人郭台銘參選2024總統的藍委，她今（25日）晚間宴請12位黨內立委，然座上嘉賓還包含郭台銘，以及其弟郭台強、兒子郭守正。有出席委員透露，本來國民黨團很多人說要支持侯，哪裡知道後來郭台銘又在動，讓大家覺得詫異，而侯卻不盡快表態，讓很多人等得不耐煩。

陳玉珍25日晚間在台北市大安區一家餐廳宴請藍委，出席的包含區域立委王鴻薇、徐志榮、呂玉玲、不分區立委李貴敏、廖婉汝、吳斯懷、林文瑞、張育美、吳怡玎、原住民立委廖國棟、孔文吉、鄭天財等12人。沒想到這場以宴請黨內立委的餐敘，連郭台銘、郭守正、郭台強及郭台銘辦公室新聞聯絡人何龢均現身。

據《東森新媒體ETtoday》了解，會中區域委員從各自選區的角度及現狀，給予郭台銘建言、告訴郭如何打選戰，同時也讓郭了解立法院的生態，而郭也表達了對參選的意願，只是郭是比較晚才到場，席間並沒涉及太多議題。

出席委員透露，事先陳玉珍邀約時，並沒有告知郭台銘將出席，只知道郭台強將出席；當委員們到現場，陳玉珍跟郭台強才說郭台銘可能到場。

幾名赴約的藍委私下向記者表示，他們並不怕被貼上「挺郭」；有人甚至說得很白，本來國民黨團很多人說要支持侯，哪裡知道後來郭台銘又在動，讓大家覺得詫異，而侯不盡快表態，這讓很多人等得不耐煩，所以才會變成兩種聲音，最後就看國民黨中央怎麼做評估。

不過出席的藍委們強調，今天很多人在餐會中都提到，不管最後國民黨提出的人選是誰，都希望最終的畫面，是可以把檯面上可以考慮的人選，大家手牽手一起團結。也有人表示，這次就是郭台銘禮貌性的拜訪，若未來侯友宜也有邀約，他也會參加。

而餐敘前陳玉珍受訪表示，這次主要是由她做東，分批邀請國會的兄弟姊妹，感謝這麼多年對她的照顧，而因為郭台銘要爭取國民黨的徵召，所以請郭來聽聽藍委的意見。

由於先前傳出國民黨團多數立委挺新北市侯友宜參選2024，陳玉珍說，這不確實，她曾分別私下跟其他委員聊天討論選情，大家一致就是支持國民黨徵召的候選人，但非如某些媒體所說，大部分都挺侯，「根據我的了解就不是這樣子」；陳也強調，受邀的委員一致的意見，就是不管國民黨徵召誰，都會團結支持。

對於今晚出席的藍委是否非挺侯派？陳玉珍澄清，倒也不要這樣解讀，都是挺中華民國派。至於邀請郭台銘的原因，陳玉珍指出，主要是郭爭取藍軍提名，所以請郭來跟同仁們討論，算是請益。