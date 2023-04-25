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直擊／最高規格接待！瓜國總統訪立院　睽違13年國外元首進議場演說

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）25日上午將前往立法院發表演說，這也是睽違13年再度有國家元首親自至議場演說。賈麥岱因多發性硬化症行動不便，立法院也特別破例讓國賓禮車直接開到議場門口，而賈麥岱隨後在院長游錫堃、朝野黨團總召陪同下步入議場，在川堂簽名留念後，準備發表演說並獲頒國會榮譽獎章。

賈麥岱應我國政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團成員包括國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。

為迎賈麥岱到來，立法院在議場周邊鋪設紅地毯及擺設中華民國及瓜地馬拉國旗，事前也做相關預演。維安工作同樣滴水不漏，多名駐衛警一大早就手持金屬探測器巡視議場前的樹叢，確保萬無一失。

▲▼立法院議場前廣場 停瓜地馬拉共和國總統賈麥岱座車。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

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