桃園客家局推動88個「伯公照護站」　打造高齡友善環境

▲客家局長林昭賢(前排右二)與社區長者一同歡唱客家歌曲。（圖／客家局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

配合客委會推動夥房銀髮照顧中心，讓客庄長者能在地安養，桃園市政府整合客家重點發展區C級巷弄長照站，陸續成立88個「伯公照護站」。客家局局長林昭賢25日至龍潭區三水社區發展協會，與長輩一起學習客家打油詩、合唱客家山歌，現場笑聲不斷，期長者透過共學，越活越健康。

林昭賢局長表示，桃園市擁有超過90萬的客家人口，是全臺客家人口數最多的都市，市府近年來陸續鼓勵已加入長照體系C級巷弄長照站之據點，如社區發展協會、里辦公處、學校或診所等，在原有服務內增加客家文化活動、客語照服員、老幼同樂等項目，而直接成為伯公照護站，迄今已有88個站點。

三水社區發展協會位處道地客庄，不僅積極推動伯公照護站客家歌謠帶動唱、客家俚語、傳統客家米食製作等服務，更與鄰近的三和國小合作，共同推動老幼同樂活動，如客家米食牛汶水教學、弟子規客語教學等，讓長者能夠「就地安養」，有專長的長者能「老有所用」，學生也能夠「幼有所長」，做好客語向下扎根，更加深長幼間的情感連結。



林局長指出今年為鼓勵長者多活動身體，現正製作「客家長青健康操影片」，預計於7月份完成並提供各伯公照護站運用。