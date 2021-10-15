龍潭捷運站連結大溪轉運站　議員林昭賢：發展觀光輕軌路線

▲林昭賢質詢捷運局長陳文德，未來建構龍潭捷運站連結大溪轉運站的觀光輕軌路線。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

便捷的大眾捷運是城市進步的動力，桃園市議員林昭賢15日於市政總質詢中表示，針對桃園捷運路網2.0與未來30年的捷運發展願景，許多龍潭鄉親反映，現在的輕軌路線並未充分傾聽地方民意，過去捷運橘線的規劃較符合龍潭居民需求，詢問是否有橘線的替代方案？另希望未來建構龍潭捷運站連結大溪轉運站的觀光輕軌路線。

鄭市長表示，過去的捷運橘線是發展構想，只有紙上作業，並沒有經過任何審議程序，市府對路網規劃工作相當認真，也舉行多次說明會，盡量納入各方意見；目前的政策是先送交通部審議，核定路網後，才進行個別路線的可行性報告，未來隨人口成長、都市發展，在運量及路線的設計都還可以微調。有關龍潭捷運站連結大溪轉運站的部分，市府會納入下一階段捷運路網的規劃討論。

林昭賢議員說，捷運路網2.0新增11條輕軌路線，要考慮低運量的輕軌是否符合桃園人口持續增加的運量需求，另詢問11條輕軌路線的審議進度。捷運局長陳文德表示，桃園市捷運路網規劃配合桃園市國土計畫做整體考量，轄內主要幹道為環狀線，採中運量，再搭配輕軌擴充延伸。捷運路網2.0版已於去（2020）年底送交通部審議，今（2021）年8月召開初審會議，審核結果是請市府做部分數據修正，修正後交通部將准予備查，預計年底會公布。