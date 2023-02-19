夢到伯公神轎　龍潭大四方林開庄伯公廟慶生...她擲筊獲爐主

▲黃美華(左二)夢到伯公神轎到店裡，擲筊獲爐主。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家事務局為慶祝伯公生日，19日在龍潭區大四方林開庄伯公廟，舉辦客家伯公生慶祝祈福儀式，由局長林昭賢擔任祝壽儀式主祭，遵循禮法敬拜伯公，為市民祈求平安順利。林昭賢局長指出，客家庄在伯公生前或當天，舉辦「食伯公福」活動，會準備祭品到附近伯公廟祭拜跟看戲，儀式結束後直接將祭品分送信眾食用。

林昭賢說，這種「分福」的習俗，象徵得到伯公的「賜福」，吃了之後就代表一整年可以福氣滿滿，同時藉此連結客庄居民情感。龍潭大四方林開庄伯公文化藝術祭活動包括請神看戲、出巡祈安、閹雞比賽、拜壽、米糕龜的「乞龜」活動以及由文化局邀請鄭榮興金滿圓戲劇團義演「古城會」大戲。

此外，今日有眾多信眾角逐爐主之位，擲筊結果由黃美華成為新任正爐主，邱建仁、史峻宇、洪明乾等3人為副爐主。黃美華女士表示，她在前幾天就夢到伯公的神轎到她店裡作客，於是今天特別來祈求伯公讓她能順利當上正爐主，果不其然以8次聖筊勝出成為新任爐主。

包含立法委員呂玉玲、湯蕙禎，市議員劉熒隆、張肇良、黃敬平、徐玉樹、楊家俍，龍潭區公所主任秘書呂秀枝、里長王漾、黃承藩、張閔捷、黃承隆、李鳳芝，前龍潭鄉長林忠正等人均到場共襄盛舉，共同祈求新的一年市運昌隆、國泰民安。