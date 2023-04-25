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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝合庫AMC更多基層站出來了　王鴻薇：蔡見興的惡行惡狀「明天繼續」

▲▼王鴻薇舉行「護航高端、再開後門？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委王鴻薇踢爆前民進黨高雄市議長、現任合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興，把公股銀行變成自家金庫，除了任命自己親信到相關企業任職，還放款數十億給前家族企業親友，24日再透露，有更多基層員工站出來了，「蔡見興的惡行惡狀我一定繼續揭露，明天敬請期待」。

對於日前被王鴻薇指控掏空合庫，蔡見興23日回應，自己和家人都有金融相關背景，至於放貸皆是董事會成員全體通過，而合庫AMC聲明則強調進用人員都依照規定辦理，放貸也經過評估，符合市場行情一切合乎規定。

王鴻薇批評，合庫AMC公司及蔡見興本人完全答非所問，更是避重就輕，她有三點要回應合庫AMC跟蔡見興。首先， 合庫AMC表示自己的「受理都市更新及危老重建墊付款項業務辦法」，內部規範都是參考承作量較大的同業作法，但所謂承作量較大的同業作法，具體是指哪家銀行？根據她向金管會的索資，公股銀行中有AMC子公司的，只有華南銀行、兆豐銀行、第一金銀行，其中華南銀行表示，他們完全沒有受理都市更新及危老重建墊付款項業務，資料上來看，兆豐已撥款金額79億，第一金已撥款金額10.54億，所以合庫AMC是不是指兆豐銀行AMC也有類似劃定即可申請的放水代墊辦法？希望相關單位可以出來自清，也希望合庫AMC出來說清楚。

第二，王鴻薇說，蔡見興本人對於任用親信的解釋，說自己兒子很優秀進入合庫與自己無關，但再多的解釋又要如何說明，不論是兒子蔡政達、外甥陳柏州以及李宜芳的父親李木欣，通通都在現任董事長是女兒蔡佳庭的造福環境工程當董監事？

最後，王鴻薇請教蔡見興，「2018年開始，你有沒有每週都『出差』高雄，領取交通補助款與出差津貼，一路和你同行的同仁是誰？ 你最好準備好好說明。」

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