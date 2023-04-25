柯文哲嗆國民黨「畏戰」　朱立倫冷回：透過交流對話避免衝突

▲朱立倫出席中華民國全國總工會創會75周年慶暨112年度全國模範勞工表揚大會。（圖／記者國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲接受美國媒體專訪時，批評國民黨「畏戰」，並稱只有民眾黨「不畏戰、不求戰」。國民黨主席朱立倫今（25）日先是保持風度祝福柯文哲訪美順利，接著解釋國民黨採取2D或3D策略，一定是強化國防，同時透過交流對話來避免衝突。

柯文哲近日在美國接受美國之音中文網（VOA）的專訪，批評民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「是不畏戰不求戰」。朱立倫今天出席中華民國全國總工會創會75周年慶暨112年度全國模範勞工表揚大會，會後聯訪被問到此事。朱首先保持風度說，柯文哲現在人在美國訪問，希望他在美國訪問一切都非常順利成功。

朱立倫接著解釋，國民黨採取2D（Defense & Dialogue）或是3D策略（Democracy、Defense & Defrost），「兩個都一樣」，不管是捍衛中華民國，還是堅守民主自由，國民黨所追求的兩岸和平，一定是強化國防，同時透過交流對話來避免衝突。

此外，曾有媒體報導，侯友宜的3D策略跟朱立倫的2D策略不一樣，引發黨內質疑。如今朱立倫主動親口說，「兩個都一樣」，似乎有意幫侯化解質疑。