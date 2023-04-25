　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲嗆國民黨「畏戰」　朱立倫冷回：透過交流對話避免衝突

▲朱立倫出席中華民國全國總工會創會75周年慶暨112年度全國模範勞工表揚大會。（圖／記者國民黨提供）

▲朱立倫出席中華民國全國總工會創會75周年慶暨112年度全國模範勞工表揚大會。（圖／記者國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲接受美國媒體專訪時，批評國民黨「畏戰」，並稱只有民眾黨「不畏戰、不求戰」。國民黨主席朱立倫今（25）日先是保持風度祝福柯文哲訪美順利，接著解釋國民黨採取2D或3D策略，一定是強化國防，同時透過交流對話來避免衝突。

柯文哲近日在美國接受美國之音中文網（VOA）的專訪，批評民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「是不畏戰不求戰」。朱立倫今天出席中華民國全國總工會創會75周年慶暨112年度全國模範勞工表揚大會，會後聯訪被問到此事。朱首先保持風度說，柯文哲現在人在美國訪問，希望他在美國訪問一切都非常順利成功。

朱立倫接著解釋，國民黨採取2D（Defense & Dialogue）或是3D策略（Democracy、Defense & Defrost），「兩個都一樣」，不管是捍衛中華民國，還是堅守民主自由，國民黨所追求的兩岸和平，一定是強化國防，同時透過交流對話來避免衝突。

此外，曾有媒體報導，侯友宜的3D策略跟朱立倫的2D策略不一樣，引發黨內質疑。如今朱立倫主動親口說，「兩個都一樣」，似乎有意幫侯化解質疑。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
15人躲冷凍庫死傷慘　高大成：濃煙竄進來15分鐘就奪命
聯華大火！　60種熱門產品全出自這裡
國道1號驚見10歲童獨走路肩！　驚險畫面曝
快訊／台積電500元破了！　市值失守13兆
快訊／聯華大火7人亡！　廠長回應了
曾文水庫下降　「希臘式建築」冒出！
獨／47年女校走入歷史！　「首招男生」改名了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「瓜地馬拉無條件支持台灣」　賈麥岱：支持捍衛國家主權及領土完整

夏立言28日啟程訪美！談國民黨「治國藍圖」　3日行程、2成員曝

柯文哲嗆國民黨「畏戰」　朱立倫冷回：透過交流對話避免衝突

連勝文籲「立院熟面孔」勿擋年輕人　游淑慧喊話：讓初選回歸單純

少年槍手成漏洞！　陳琬惠：法務部應研究「預謀式」自首

美前國安顧問波頓月底訪台　4／29公開演講

朱立倫曝國民黨徵召「會提早」　祝福侯友宜市政總質詢順利

農藥檢測竟「校正回歸」？游淑慧質疑北農放水　超標毒菜恐流入市面

聯華食品廠大火釀7死！陳建仁哀悼　指示儘速釐清火警意外原因

喊話「郭台銘、柯文哲要團結」　朱立倫：別製造對立跟困擾

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

「瓜地馬拉無條件支持台灣」　賈麥岱：支持捍衛國家主權及領土完整

夏立言28日啟程訪美！談國民黨「治國藍圖」　3日行程、2成員曝

柯文哲嗆國民黨「畏戰」　朱立倫冷回：透過交流對話避免衝突

連勝文籲「立院熟面孔」勿擋年輕人　游淑慧喊話：讓初選回歸單純

少年槍手成漏洞！　陳琬惠：法務部應研究「預謀式」自首

美前國安顧問波頓月底訪台　4／29公開演講

朱立倫曝國民黨徵召「會提早」　祝福侯友宜市政總質詢順利

農藥檢測竟「校正回歸」？游淑慧質疑北農放水　超標毒菜恐流入市面

聯華食品廠大火釀7死！陳建仁哀悼　指示儘速釐清火警意外原因

喊話「郭台銘、柯文哲要團結」　朱立倫：別製造對立跟困擾

「瓜地馬拉無條件支持台灣」　賈麥岱：支持捍衛國家主權及領土完整

2男誆買50隻保育類「蘇卡達象龜」　噴賣家辣椒水丟包用搶的

王永慶在17.6元賣光台積電 千金難買早知道！

獨／台鐵又接恐嚇「停車場休旅車放3炸彈」 要求釋放弘仁會成員　

安格斯12星座一周運勢4／24-4／30　牡羊桃花降臨、摩羯放過自己

快訊／詹皇恐怖22分20籃板　湖人季後賽首輪3勝1敗聽牌

大谷翔平連2戰安打　運動家延長賽1分險勝天使

T1提升賽事品質　今自季後挑戰賽起聘外籍裁判共同執法

火警15人躲冷凍庫死傷慘　高大成：濃煙會竄進來...15mins就奪命

味全龍跳「開花舞」林智勝最會扭！小龍女：還是你們上來跳？

政治熱門新聞

北投市場整修碰「海砂問題」停工

柯文哲曝因3件事看不慣民進黨：我是綠營的

郭台銘自曝「再度參選總統」原因

藍議員問會不會選總統　陳其邁妙回：我會陪妳

郭正亮勸徐巧芯「先沉澱」　不必追擊許淑華：得罪一缸子沒好處

網捕捉「野生高嘉瑜」賣魚　本尊現身親回：被發現了

法參院副議長：若中侵台　法很可能與美合作挺台

聯華食品廠大火釀7死！陳建仁哀悼　指示儘速釐清火警意外原因

前議員曬她議會空位照　反被徐巧芯打臉：難怪你會低票落選

快訊／國防部公布「中共航母山東號」空拍照　距鵝鑾鼻120浬

瓜地馬拉總統今訪立院　先「幫樹安檢」

徐巧芯2021早爆過合庫料　指一政院大咖曾要求放貸

爆民進黨前議長「放款數十億給親友」　王鴻薇：合庫成自家金庫

桃園龍潭初選楊家俍41.73％勝　領先呂玉玲

更多熱門

相關新聞

朱立倫曝國民黨徵召「會提早」　祝福侯友宜總質詢順利

朱立倫曝國民黨徵召「會提早」　祝福侯友宜總質詢順利

國民黨2024總統人選陷入膠著，國民黨團期盼黨中央5月徵召新北市長侯友宜，基層焦慮也逐漸升溫，被問到徵召進度，國民黨主席朱立倫今（25）日直言，國民黨一定是在最佳的時機點推出最強的候選人，不躁進、不拖延，而且「還會提早」，更主動關心新北市長侯友宜，並祝福侯明天的施政報告、接下來的市政總質詢，都能夠非常順利。

喊話「郭台銘、柯文哲要團結」　朱立倫：別製造對立跟困擾

喊話「郭台銘、柯文哲要團結」　朱立倫：別製造對立跟困擾

通勤月票7月上路！侯友宜喊話3年200億不夠　鄭文燦：將檢討預算

通勤月票7月上路！侯友宜喊話3年200億不夠　鄭文燦：將檢討預算

新北議會藍陣營將甲動「擬變更議程」　綠黨團：決不客氣奉陪到底

新北議會藍陣營將甲動「擬變更議程」　綠黨團：決不客氣奉陪到底

李彥秀建議失敗！蔣萬安今仍沒金句

李彥秀建議失敗！蔣萬安今仍沒金句

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

佩甄曾痛哭爆婚變…老公又衰爆「出軌大胸小三」！

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

即／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒勝訴

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面