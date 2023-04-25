藍港湖立委初選有共識！　游淑慧、李彥秀5月7至9日「全民調」

▲台北市黨部立委協調會，游淑慧受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市第四選區立委提名將由2位市議員游淑慧與李彥秀互相競爭，台北市黨部今（25）日邀集2位參選人針對初選方式進行協調。下午5時游淑慧指出，將於5月7日至9日進行全民調。

今天的協調會由市黨部主委黃呂錦茹擔任主持人，黃國樑黨部主委廖旭東、選監小組召集人何語陪同，游淑慧親自參與，李彥秀則委派代表出席。針對初選方式，游淑慧說，李彥秀已經說過她不堅持黨員投票，自己也曾打聽過李彥秀以前跟闕枚莎初選競爭時，當時也是用全民調，所以她今天應該沒有道理大翻轉，而她今天沒有親自來，應該也是代表她對這部份沒有太大意見。

游淑慧也說，從松信的案例來看，黨員投票會讓競選雙方都進行組織動員拉票，直到投票前一天與當天都還可能互相質疑，如果沒了這個程序，只要民調隔天就能一翻兩瞪眼，而黨員投票結果事實上也跟民調一樣。

對於李彥秀今未親自出席協調會，游淑慧對此表示，不知道她為何沒有出席，但自己不管是登記還是協調都親自上陣，因為自己非常非常珍惜這次的機會跟初選。游淑慧也說，可能李彥秀是比較資深的前輩，經歷過很多次協調，所以她可能覺得沒有親自出席「還好」。她並表示，自己是第一次參選立委，所以很慎重也很緊張，所以親自參與每一個環節。