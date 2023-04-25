男竹南海域溺水...消防員「演練變出勤」　動力救生圈順利救人

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮「假日之森」海域4月23日進行水域聯合救生演練時，突然遇上民眾溺水求救，原本的演習就馬上變成真正的救援，參演單位立即依演練標準流程進行救援，並使用去年才採購的「遙控式動力救生圈」，順利將在海上漂流的48歲林姓男子拉回岸邊。

▲苗栗縣水上救生救難協會23日在竹南假日之森海域救溺演練，遇到林姓泳客溺水，演習變成真正救援。（圖／苗栗縣消防局提供）

當天是由苗栗縣水上救生救難協會聯合海巡署岸巡及消防單位在「假日之森」海域進行救生演練，消防局在臉書粉專披露這起救援成功訊息，網友紛紛留言「真是超酷的！」、「救援過程，真的好厲害耶！」小編也回應說「去年補助給苗栗縣水上救生救難協的裝備，今年建功啦！」

▲苗栗縣水上救生救難協會23日在竹南假日之森海域救溺演練，遇到林姓泳客溺水，演習變成真正救援。（圖／苗栗縣消防局提供）

據當天參與演練的團隊成員表示，23日上午10時30分許，於演練中突然發現有泳客受困於離岸流，剛好漂流到演練團隊正前方外側海域，並大聲呼叫求救，在地2名衝浪教練即刻攜帶衝浪板快速划向受困民眾，現場演練團隊同步出動遙控式動力救生圈，同時以空拍機監控救援狀況回報，遙控動力救生圈將民眾拖行回近岸，再由水上救生救難協會救生員前往協助返回岸上休息。

溺水的48歲林姓男子獲救後意識清醒，經現場救護人員檢查評估無異常，當事人堅持不送醫。

▲▼現場救難協會人員使用去年才採購的「遙控式動力救生圈」，順利將海上漂流民眾拉救回岸邊。（圖／苗栗縣消防局提供）

苗栗縣消防局表示，竹南鎮「假日之森」是西海岸著名水上活動勝地，由於民眾對海洋及水上安全常識普遍缺乏, 往年夏季偶而發生民眾溺水意外，苗栗縣水上救生救難協會近年會義務於夏季重點時段在「假日之森」海域安全巡守，因此，去年消防局補助協會採購一批水上救援器材，其中就包含「遙控式動力救生圈」，沒想到23日演練當中就投入真正救援行動，並成功救援溺水民眾。