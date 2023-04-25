聯華工人「躲冷凍庫」死傷慘　「跑不贏煙霧」消防：往上跑最要命

▲彰化聯華食品廠發生嚴重火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

位於彰化縣北斗鎮的聯華食品工廠，今(25日)清晨發生嚴重工廠火警，有受困員工向上逃到4樓的冷凍庫避難，目前已造成7死。高雄市消防局也藉此機會說明工廠火警逃生SOP，提醒民眾應善用廠區滅火設備並侷限濃煙，有規律的疏散避難。消防人員也提醒，火警發生時正常狀況要往下逃，若沒辦法，也要水平移動遠離火區，「致命錯誤就是往上逃跑，因為跑不贏煙霧」。

彰化縣消防局25日上午6點30分許接獲聯華食品廠火警案，警消到場時，火舌不斷地從4樓廠房中竄出，受困的22名員工現已全數救出，其中有10人送醫時已無生命跡象，被分送6家醫院搶救，現已傳出7人搶救不治、3人重傷命危。

▲數名員工躲到冷凍庫，未料消防隊進入火場救援時，多人都昏迷倒地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化消防第四大隊副隊長江錦松指出，受困員工從2樓跑到4樓冷凍庫避難，以為冷凍庫相對安全，並把冷凍庫門關起，並以無線電和外廠人員聯繫，但求救聲越來越薄弱，濃煙也竄進去，待消防員衝進現場時，多名受困者都倒地失去生命跡象。

發生工廠火災時，躲冷凍庫是正確的逃生方式嗎？高雄市消防局表示，達一定規模的工廠若發生火警，應立即啟動廠區自衛消防編組，進行通報、滅火、避難逃生等任務。

▲發生工廠火警時，應善用工廠廣播、滅火設備。（圖／記者許權毅攝）

高雄市消防局也指出，工廠火警逃生應變注意事項，應善用火災警報設備及廣播設備，通報所有廠區人員火災發生位置，並啟動廠區自衛消防編組，並善用場內設置的滅火器或室內消防栓等滅火設備進行滅火，如仍無法滅火，請關閉起火空間的門以侷限濃煙，並立即避難。

高雄市消防局提醒，善用廠區排煙設備，進行自動或手動排煙。透過廠區避難方向指示燈及出口標示燈，朝最近的避難梯及出口按照次序有規律地疏散避難。疏散後於安全空曠區域集結，廠方管理權人或防火管理人確認人員數量，並了解傷亡情形，隨時向消防隊指揮官回報。

聯華火警案，初判起火點在2樓的生產機台，員工向上逃生至4樓的冷凍庫內，並關起冷凍庫門，仍遭濃煙嗆昏。是否受困者認為於相較低溫區避難並阻隔火勢方向可能獲救，後續仍須火調人員進一步釐清相關事證，才有辦法還原當時火災狀況。

彰化消防第四大隊副隊長江錦松則表示，火警發生時，正常狀況要往下逃，如果沒辦法，也要水平移動遠離火區，「致命錯誤就是往上逃跑，因為跑不贏煙霧」。