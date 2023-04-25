　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火警15人躲冷凍庫死傷慘　高大成：濃煙會竄進來...15mins就奪命

記者游瓊華／台中報導

食品大廠聯華食品彰化廠今天上午驚傳火警，有22人受困，其中15人在火警發生當下，從2樓跑到4樓冷凍庫欲逃生，但消防人員衝到4樓救人時，拉出10人已無生命跡象，後來更有7人不治。法醫高大成表示，許多人誤以為有冰、低溫，就能閃過火舌威脅，但忽略最致命的就是濃煙，「冷凍庫有換氣系統，濃煙會竄進來，空氣中若有35%一氧化碳，約15分鐘到30分鐘就會死亡」。

▲▼彰化聯華工廠大火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化聯華工廠火警，整個廠房竄出漫天濃煙，宛如大型蒸籠，躲冷凍庫逃生的15人中，有7人不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成表示，人所處的空氣中，一氧化碳若超過35%，只要15到30分鐘就會死亡。（圖／資料照片）

彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品廠，25日清晨發生火警！22名員工受困其中，警消獲報到場救援，其中10人被救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救，截至25日上午11時30分止，累計7人宣告不治。

高大成今天聽聞火警釀7人死亡，這7人全都往上衝躲冷凍庫逃生，忍不住喊「啊！不對啦，已經宣導很多次了，火警發生時一定要往下、往外逃。火警發生除非人就站在起火點，否則罹難都是窒息、吸入過多一氧化碳死亡」。

高大成解釋，一氧化碳吸附人體血紅素的能力比氧氣大200倍，不管所處的空間是不是低溫、有沒有冰塊，只要濃煙竄入，空氣中超過35%的一氧化碳，約15分鐘到30分鐘就會死亡！

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
花監女管理員愛上囚犯！　發生親密行為
快訊／TOYOTA全新油電車上市！　可跑97KM不吃油
2屍3命！　孕媽載4歲女兒雙亡
快訊／白賓士男屍是明仁會貼身保鑣　年僅24歲...初判死因曝
醒來被全裸硬上　5女面試慘被拍性愛片
摩鐵2少女雙屍交疊　家屬認屍哭了
聯華大火搜救過程曝！勇消嘆「動線曲折」：到場已濃煙密布
聯華7死大火　職安署：勒令停工
聯華7死「冷凍庫成奪命鐵棺材」　內部畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮「監」情！女管理員愛上男囚犯　2年密送8千元保健食品

已婚建商偷拍愛愛片！小四威脅小三「交給正宮」　拿到錢的是她

一家五口老小都靠她！南投孕媽載幼子釀2屍3命　校方淚發募款

指侵、乳交硬上芳療師　辯雙方合意被打臉...淫警急拿100萬和解

快訊／白色賓士男屍是明仁會貼身保鑣　年僅24歲...初判死因曝

上櫃公司主管對員工戳胸+掌摑！第三人冷眼看　桃園勞檢處回應了

台中警副所長上班突癱軟腦中風　警友站長急載人衝醫院救命

摩鐵雙屍交疊！檢警相驗2未成年少女遺體　家屬認屍泣不成聲

聯華大火搜救過程曝！勇消嘆「環境動線曲折」：到場已濃煙密布

塑膠簾難擋濃煙！　聯華食品「冷凍庫成奪命鐵棺材」內部畫面曝光

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

花蓮「監」情！女管理員愛上男囚犯　2年密送8千元保健食品

已婚建商偷拍愛愛片！小四威脅小三「交給正宮」　拿到錢的是她

一家五口老小都靠她！南投孕媽載幼子釀2屍3命　校方淚發募款

指侵、乳交硬上芳療師　辯雙方合意被打臉...淫警急拿100萬和解

快訊／白色賓士男屍是明仁會貼身保鑣　年僅24歲...初判死因曝

上櫃公司主管對員工戳胸+掌摑！第三人冷眼看　桃園勞檢處回應了

台中警副所長上班突癱軟腦中風　警友站長急載人衝醫院救命

摩鐵雙屍交疊！檢警相驗2未成年少女遺體　家屬認屍泣不成聲

聯華大火搜救過程曝！勇消嘆「環境動線曲折」：到場已濃煙密布

塑膠簾難擋濃煙！　聯華食品「冷凍庫成奪命鐵棺材」內部畫面曝光

陳零九恢單後不藏了！　雪地「激吻正妹」超甜畫面全曝光　

徐巧芯贏初選開啟世代交替？　吳欣岱諷：只有年輕政見沒新意

聯華食品工廠大火釀7死慘劇　公司15：30赴證交所說明

匯聚台灣青年軟實力　育秀盃創意獎競賽得獎隊伍出爐！

Code Kunst 、朴娜勑一日情侶！　KEY：好像在拍《我們結婚了》

筆電忘了關！隔天被貓星人「打字嗆聲」　她見精闢1訴求笑翻

曹佑寧29歲生日突拋重大喜訊！　獻第一次「讓對方感到不孤單」

柴聯自強號明退役！台鐵推「騰雲座艙限定便當」　1日快閃特賣

中重症「防疫險理賠」要縮水了！　新冠降級最低剩2000

快訊／聯華食品工7死大火　勞動部：罹難家屬發10萬

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

即／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒勝訴

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

澎湖失聯士兵找到了　母：人平安就好

民宅囚禁性侵4豬仔　7惡匪起訴

聯華食品大火15人躲冷凍庫！　無呼吸心跳「增至9人」

即／南投母女車禍雙亡！她送長女上學與貨車碰撞

即／白色賓士停世新大學後門口！　駕駛明顯死亡

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

更多熱門

相關新聞

聯華彰化廠大火　小7御飯糰等60種產品全出自這裡

聯華彰化廠大火　小7御飯糰等60種產品全出自這裡

彰化縣北斗鎮四海路一段聯華食品廠25日清晨6時30分許發生火警，22人受困，目前累計7死。事實上聯華食品為製造知名零嘴可樂果、元本山海苔的老字號食品廠，為增加產量持續擴廠，此次火災地點是2002年啟用的彰化鮮食廠，專門製造7-11御飯糰等60種產品。

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

聯華食品廠大火奪7命　王惠美到場臉色凝重

聯華食品廠大火奪7命　王惠美到場臉色凝重

聯華員工躲冷凍庫全倒地　逃生正確SOP曝

聯華員工躲冷凍庫全倒地　逃生正確SOP曝

過去10年工廠火警重大傷亡事件簿

過去10年工廠火警重大傷亡事件簿

關鍵字：

聯華大火高大成

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

佩甄曾痛哭爆婚變…老公又衰爆「出軌大胸小三」！

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面