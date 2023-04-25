火警15人躲冷凍庫死傷慘　高大成：濃煙會竄進來...15mins就奪命

記者游瓊華／台中報導

食品大廠聯華食品彰化廠今天上午驚傳火警，有22人受困，其中15人在火警發生當下，從2樓跑到4樓冷凍庫欲逃生，但消防人員衝到4樓救人時，拉出10人已無生命跡象，後來更有7人不治。法醫高大成表示，許多人誤以為有冰、低溫，就能閃過火舌威脅，但忽略最致命的就是濃煙，「冷凍庫有換氣系統，濃煙會竄進來，空氣中若有35%一氧化碳，約15分鐘到30分鐘就會死亡」。

▲彰化聯華工廠火警，整個廠房竄出漫天濃煙，宛如大型蒸籠，躲冷凍庫逃生的15人中，有7人不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）



▲高大成表示，人所處的空氣中，一氧化碳若超過35%，只要15到30分鐘就會死亡。（圖／資料照片）



彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品廠，25日清晨發生火警！22名員工受困其中，警消獲報到場救援，其中10人被救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救，截至25日上午11時30分止，累計7人宣告不治。

高大成今天聽聞火警釀7人死亡，這7人全都往上衝躲冷凍庫逃生，忍不住喊「啊！不對啦，已經宣導很多次了，火警發生時一定要往下、往外逃。火警發生除非人就站在起火點，否則罹難都是窒息、吸入過多一氧化碳死亡」。

高大成解釋，一氧化碳吸附人體血紅素的能力比氧氣大200倍，不管所處的空間是不是低溫、有沒有冰塊，只要濃煙竄入，空氣中超過35%的一氧化碳，約15分鐘到30分鐘就會死亡！