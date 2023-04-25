塑膠簾難擋濃煙！　聯華食品「冷凍庫成奪命鐵棺材」內部畫面曝光

▲聯華食品冷凍庫對外僅幾片塑膠簾隔開，濃煙容易竄入，也釀7死悲劇。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

食品大廠聯華食品彰化廠今天驚傳火警，有15名員工欲逃生，從2樓跑到4樓冷凍庫等待救援，但仍不敵濃煙竄入，消防人員到場救出10人已無生命跡象，經搶救後仍有7人宣告不治，員工打算在此躲避大火卻喪命，冷凍庫成了奪命鐵棺材，而冷凍庫火警後內部照片現在也曝光。

據消防人員透露，聯華食品工廠四樓為包裝區，不僅有許多隔間，冷凍庫門口僅幾片塑膠簾與外面相隔，濃煙不斷竄入，冷凍庫外側是狹小洗手空間，以及放置員工塑膠鞋、個人物品的鐵櫃、鐵架；冷凍庫內部都是堆高成山的塑膠籃，要躲15人不僅相當擁擠，也無對外窗戶可讓空氣流通，諸多原因都增加員工求生難度。

▲聯華食品員工躲冷凍庫想逃生，未料10人遭濃煙嗆昏拉出無生命跡象，最後7人死亡，冷凍庫成鐵棺材。（圖／民眾提供）

法醫高大成提醒，許多人誤以為有冰、低溫，就能閃過火舌威脅，但忽略最致命的就是濃煙，「冷凍庫有換氣系統，濃煙會竄入，空氣中若有35%一氧化碳，約15分鐘到30分鐘就會死亡。」

▲▼四樓為包裝區，隔間相當多，也增加消防人員救災難度。（圖／民眾提供）