快訊／阿扁女婿趙建銘獲准假釋　最快今天離開明德外役監

▲前總統陳水扁女婿趙建銘，獲准假釋，最快今天下午就能離開明德外役監。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及的台開內線交易、偽證等案件，遭判刑3年10月定讞。他2021年10月間到台中監獄發監執行，並於2022年3月間獲准赴明德外役監服刑。而他向矯正署申請假釋，於19日獲准，檢方聲請高院裁定，高院剛剛才准趙建銘假釋期間交付保護管束。趙建銘最快今天就能出監返家。

趙建銘與父親趙玉柱，於2005年間透過母親簡水綿的名義，向彰化銀行購入2萬多張台開股票。1年後台開股價已經飆漲，1年內大賺3億多元。經當時的立委邱毅爆料後，檢調單位介入偵辦，查出趙建銘2005年7月間，兩度參加台北市著名日本料理「三井」宴會，包含前台開公司董事長蘇德建等人，均參加這兩次宴會。檢方認定趙建銘於席間獲得台開利多消息，並向彰銀達成購買股票的協議，最後依《證券交易法》「內線交易罪」，對趙建銘等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，由於「內線交易罪」對於犯罪金額計算一直無法達成定見，致本案多次遭撤銷發回更審。案經多次更審後，高院在更五審中以《速審法》減刑，最後將趙建銘判刑3年8月、趙玉柱判刑4年。全案再上訴，最高法院2020年10月間駁回上訴定讞，趙建銘父子陸續發監執行。另外趙建銘因在扁家相關弊案中曾經作偽證，最後遭判刑6月、減為3月定讞。檢方針對2案聲請訂應執行刑，最後趙建銘應執行3年10月確定。

趙建銘父子入監後申請赴外役監服刑，經過矯正署審核後，於2022年3月間將2人均移送明德外役監服刑，2人不僅每兩個月就能申請返家探視，過年也可回家圍爐4天。而趙建銘服刑過半後，向矯正署申請假釋，矯正署也在日前核准，並由檢察官向高等法院聲請裁准保護管束，高院於21日中午裁准交付保護管束，預計趙建銘在下午就能出監，返回家中。

趙建銘獲准假釋，預計沒多久後趙玉柱也可以申請假釋，應該也會很快核准，很快的，趙建銘父子就能在監獄外一家團圓。