快訊／長榮集團創辦人張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒單獨繼承





▲張榮發遺囑由四子張國煒，單獨繼承。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，數百億遺產的歸屬引人矚目。但張榮發卻留下一張「四子單獨繼承」的遺囑，引爆家族爭產內鬥。大房三哥張國政提出確認遺囑無效之訴，一審法院判決張榮發遺囑有效，駁回張國政之訴。張國政上訴二審，高院24日二審宣判，仍認定遺囑有效，再度駁回。本案可上訴。

張榮發過世前的2014年12月間，指示老臣劉孟芬代筆撰寫遺囑，現場除了有證人以外，最後還由張榮發簽名密封，並經由公證。而他2016年過世後，公開遺囑，內容竟是由二房兒子、亦即張榮發的四子張國煒，獨得所有遺產及總裁大位，最後張榮發還要求子孫和睦相處。

對於張榮發的決定，大房的三個兒子當然不服，其中大房三子張國政，認為父親生前在精神狀態無法自主的情況下，立下由張國煒獨得所有遺產及擔任集團總裁的遺囑應該無效，提出確認遺囑無效訴訟。案經台北地院2年多的審理，北院一審前年3月間判決遺囑有效，駁回張國政之訴。張國政上訴二審。

二審高法院於24日宣判，仍認定遺囑有效，再度駁回張國政的請求，張國煒再勝一場。

據了解，張榮發過世後，由遺囑執行人向國稅局申報的遺產總額約240億餘元，其中國內遺產約67億餘元。但因為繼承人間對金額仍有意見，遺產目前無法進行分割分配。而若本案仍維持張國煒單獨繼承的結果而判決確定，在張榮發的6位繼承人中，張國煒扣除要保留給另5位每人各12分之1的特留分，他可以分到12分之7、約140億餘元；剩餘的100餘億元，再由大房子女與二房妻子李玉美均分，每人約可分得20億元左右。