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快訊／長榮集團創辦人張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒單獨繼承

▲▼星宇航空與玉山銀行聯合發行的航空聯名卡今日舉行上市發表記者會，星宇航空董事長張國煒、玉山銀行董事長黃男州及萬事達卡台灣區總經理陳懿文共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲張榮發遺囑由四子張國煒，單獨繼承。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，數百億遺產的歸屬引人矚目。但張榮發卻留下一張「四子單獨繼承」的遺囑，引爆家族爭產內鬥。大房三哥張國政提出確認遺囑無效之訴，一審法院判決張榮發遺囑有效，駁回張國政之訴。張國政上訴二審，高院24日二審宣判，仍認定遺囑有效，再度駁回。本案可上訴。

張榮發過世前的2014年12月間，指示老臣劉孟芬代筆撰寫遺囑，現場除了有證人以外，最後還由張榮發簽名密封，並經由公證。而他2016年過世後，公開遺囑，內容竟是由二房兒子、亦即張榮發的四子張國煒，獨得所有遺產及總裁大位，最後張榮發還要求子孫和睦相處。

對於張榮發的決定，大房的三個兒子當然不服，其中大房三子張國政，認為父親生前在精神狀態無法自主的情況下，立下由張國煒獨得所有遺產及擔任集團總裁的遺囑應該無效，提出確認遺囑無效訴訟。案經台北地院2年多的審理，北院一審前年3月間判決遺囑有效，駁回張國政之訴。張國政上訴二審。

二審高法院於24日宣判，仍認定遺囑有效，再度駁回張國政的請求，張國煒再勝一場。

據了解，張榮發過世後，由遺囑執行人向國稅局申報的遺產總額約240億餘元，其中國內遺產約67億餘元。但因為繼承人間對金額仍有意見，遺產目前無法進行分割分配。而若本案仍維持張國煒單獨繼承的結果而判決確定，在張榮發的6位繼承人中，張國煒扣除要保留給另5位每人各12分之1的特留分，他可以分到12分之7、約140億餘元；剩餘的100餘億元，再由大房子女與二房妻子李玉美均分，每人約可分得20億元左右。

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