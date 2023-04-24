冬天逼洗冷水、噴殺蟲劑　士林驚世媳婦虐死公公案判刑5年定讞

▲戚姓女子（文件遮臉者），每次均由大批教友陪同出庭。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

戚姓女子2018年底連續2天以沖冷水、噴殺蟲劑、腳踩等方式，虐死97歲公公，犯後坦承因沒吃藥，導致精神病症發作，檢方雖依照「家暴傷害致死」罪嫌起訴，但一審士林地院判她無罪，引發爭議。二審高院改依殺人罪判刑15年、更審又依傷害致死罪改輕判5年。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

本案發生於2018年底，根據檢方起訴指出，戚女因不滿丈夫長期遭被公公不平對待，對公公充滿怨懟，從2018年12月20日起，連續2日因公公不願午睡、上廁所，戚女情緒失控，趁丈夫外出上班時，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死。她犯案後一度遭羈押，後因精神疾病獲裁定交保，檢方依照「家暴傷害致死」罪嫌起訴。

一審士林地院審理時，戚女坦承因沒吃藥，才會出現幻聽、被害妄想等狀況。另外杭姓丈夫也出庭替妻子求情，不願追究，一審法院最後依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後判決戚女無罪，但需令入相當處所施以監護5年。

案件上訴二審，高等法院審理後，改認定戚女有殺人的不確定故意，「持續對被害人為攻擊、傷害及凌虐等行為」，另外也認為她案發時「並無幻想、幻覺、意識清楚，情緒平緩，均無異狀。」所以改依照「家暴殺人罪」，判刑15年。

案經撤銷發回，高院更一審又改認定她犯「家暴傷害致死」罪，但考量她犯案時，正處於精神病症狀及躁症症狀急性發作之狀態，行為時明顯受到思覺失調症以及躁症發作的影響，辨識行為違法之能力顯著減低，因此高院依照刑法19條第2項規定，減輕戚女刑度，僅輕判有期徒刑5年。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。