女兒男友出軌！媽急問「要找男方嗎」　網勸應先確認1事

▲一名媽媽發現女兒男友劈腿，相當煩惱。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄭文晴／綜合報導

據一位40多歲的媽媽透露，近日她發現女兒經常出門，時不時還對著手機傻笑，每次試探是否談戀愛都被敷衍帶過。直到不久前，這位母親在路上碰巧撞見女兒與一名男性牽手，卻又意外發現該名男性與另一個女生有曖昧關係，掙扎是否該告訴女兒事實，並發文想詢問網友意見。

原PO於Dcard以「我女兒偷交的男朋友出軌了」為題指出，自己女兒是一個大三生，因女兒最近的怪異行為，讓她直覺認為女兒應該是交男友了，「但我不知道是她還沒準備好告訴我，還是不想跟我說」，每次試探都被敷衍帶過。

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原PO接著表示，有天她碰巧在路上看見女兒跟男朋友牽手，但她不敢上前，因為她發現女兒男朋友好像跟另外一個女生有曖昧關係，在幾日前買水果時，碰到一個大學生來找店員，聽對話感覺應該是學長學妹關係，「然後我大概聽到男生對店員說我想妳」，本來以為他們是男女朋友，「可是我沒想到那個大學生跟我女兒的男朋友竟然是同一個。」

原PO非常煩惱，到底該把事實告訴女兒，還是去找那個男生溝通，也希望網友能夠提供意見。有網友建議直接告訴女兒，「我覺得可以跟她說，然後讓她自己決定怎麼處理」、「如果是我媽我會希望他跟我講欸，但可能要以一個給建議但不是強迫的角度去講比較聽的進去」、「找到證據拿給女兒看。」

不過也有網友認為，應該要先確認女兒跟那位男生是否為男女朋友關係，並且要有證據才可以證明，但也不要介入太多，很有可能適得其反讓女兒認為想拆散他們，慢慢等，輕輕點看看，不要直接去找男方。

也有網友分享實例，自己之前有一任有憂鬱症的病史，在交往期間，她媽也有提到過憂鬱症的最好都不要碰，那時候她想說都很正常，且沒有發病應該沒差，最後因為某些事與對方提分手，結果對方憂鬱症復發，自己也過得很痛苦，那時才覺得媽媽說的話是對的，而媽媽只說了一段話，「那時候就是跟你提醒一下 ，但我也知道你不會聽，所以就讓妳繼續下去體會看看。」