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社會 社會焦點 保障人權

醋男疑女友出軌兩度痛毆打到死！法醫相驗還她清白　二審改重判

▲桃園市高姓男子於2020年8月間，獲悉父親與邱姓清潔隊員起爭執，竟撂人分持鋁棒、磚頭或徒手等方式毆打邱男，造成多處受傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲男子懷疑女友出軌竟將她痛毆致死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鄭姓男子懷疑張姓女友與他的林姓友人有染，涉嫌兩度持球棒毆打張女致死後自首，法醫相驗時除了發現張女全身有43處傷痕，也驗出張女死前並無和其他人發生性行為，卻慘遭鄭姓男友爆打致死，全案一審被地院依傷害致死罪判刑6年，檢方不服上訴，高等法院高雄分院審理時，認為鄭下手狠惡，改判徒刑9年。可上訴。

判決書指出，被告鄭男右手有殘疾，平日以乞討為生，他與張姓女友和林姓友人在楠梓區租屋同住。2021年7月25日凌晨3點，鄭男回到租屋處卻發現張女在林房間，懷疑兩人有染，一時氣憤先動手打了林男（未提告），然後將張女拉回房後，涉嫌徒手及持木製球棒毆打她頭部、四肢等處。

張女被毆後離開租屋處，因為無處可去只好蹲坐路旁，因舉止有異被員警發現，警員見狀詢問原委後，將張女帶住處拿取個人物品，並警告鄭男不得再動手，員警保護張女離開後，向員警表示無須協助，員警才離開，不料，張女不久後又返回住處，結果再度遭鄭男持球棒痛毆，張女趁隙將房門鎖上，獨自留在房內。

27日上午7時許，鄭男發現張女許久未出門，房門又被反鎖，聯絡鎖匠開門後，赫見她倒臥在房間內，隨即向楠梓分局報案，主動表明有持球棒打她。

一審橋頭地院審理時，林男辯稱當時有看見張女躺在林男床上，衣衫褪去，林男則趴在張女身上，他才妒火中燒，但法醫的鑑定報告卻證明張女死前並無與他人發生性行為的證據，打臉鄭男。法官審酌鄭、張兩人為同居男女朋友，鄭竟因一時感情糾紛行兇，但犯後主動投案並坦承犯行，因此僅依傷害致死罪判刑6年，檢方認為太輕提起上訴。

高雄高分院調查後，卻認為鄭觸犯傷害和傷害致死2罪，雖然自首但應減刑度不多，認為他手段殘忍，導致張女傷痕累累，分別處徒刑1年和8年半，合併應執行9年，全案仍可上訴。

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