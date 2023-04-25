快訊／找到了！能高縱走失聯　華裔美籍女教授尋獲「已屍僵」

▲搜救隊入山搜索多日，今終於尋獲失蹤的葉姓女教授 。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

一行6人的登山隊伍前往能高安東軍縱走，其中走在後面的華裔美籍葉姓女教授(56歲)和陳姓領隊(45歲)，於本月20日與隊伍失聯，搜救人員發現領隊時已失溫死亡。而失聯的葉姓女教授今(25日)上午7時29分許於大陸池附近發現，但已經不幸罹難，尋獲時已屍僵，目前空勤直升機正嘗試將遺體吊掛下山。

初步了解，該支登山隊伍共6人，由3名美籍山友、2名協作、以及1名領隊所組成，18日自南投屯原登山口入山，原計畫24日自奧萬大出，但由於隊伍中2名美籍女山友腳程較快，與2名協作走在隊伍前方，而葉姓女教授腳程較慢，由陳姓領隊陪同走在後方。

19日當天傍晚，隊伍抵達台灣池紮營，但協作遲遲等不到葉女與陳姓領隊，經連繫後，領隊向協作表示，自己疑似出現失溫症狀，且葉女高山症發作，2人沒有帳篷，僅有睡袋及行動口糧。協作擔憂2人安危，立即向花蓮縣消防局報案求援。

警消獲報後立即組成搜救隊，20日當天先後派出兩梯次人員上山搜救，並於21日上午11時許率先尋獲陳姓領隊，但當時他已經沒有呼吸心跳，不幸失溫死亡。而葉女則於今(25日)上午由空勤直升機進行空偵時在大陸池附近尋獲，同樣罹難，且已經屍僵。今山區天氣狀況好轉，空勤直升機也將分批吊掛2人遺體下山。

▲直升機空偵尋獲葉女。（圖／記者王兆麟翻攝）

▼搜救隊入山搜索時，天候狀況不佳，山區一片霧濛濛。（圖／記者王兆麟翻攝）