南韓總統尹錫悅：無法接受拿「百年前之事」　要求日本下跪

▲尹錫悅接受外媒專訪時強調，「無法接受拿百年前之事要求日本下跪」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

南韓總統辦公室24日指出，總統尹錫悅在當天刊出的《華盛頓郵報》專訪中表示，拿百年前的事情對日本說，「絕對不行，要求下跪（道歉）」令人無法接受，至於部分對「韓日合作」持消極態度的人群，政府已經做了最大努力進行說服。

韓聯社援引《華盛頓郵報》專訪尹錫悅的內容指出，歐洲曾經歷過殘酷的戰爭，但昔日的對手如今正在攜手開創未來，這需要決斷力。

尹錫悅認為，「政府在針對對『韓日合作』持消極態度的人群的說服工作已經十分到位。」

《華盛頓郵報》報導稱，尹錫悅在90分鐘的專訪中詳細介紹了政府有關日本的決定。

尹錫悅表示，南韓的安全問題迫在眉睫，因此與日本政府的合作刻不容緩，對此持消極態度的人們，永遠不會理解政府的立場。

總統室當天另行發佈說明資料就尹錫悅提及「百年前的事情」一事解釋稱，尹錫悅此番話意指，以這種態度行事不利於發展韓日關係。

▲尹錫悅認為，韓日關係正常化刻不容緩。（圖／路透）

韓日關係正常化刻不容緩，就像歐洲的戰爭當事國，戰後仍能為未來發展而合作一樣，改善韓日關係是兩國關係面向未來發展的必經之路。

總統室還補充道，這與1998年時任總統金大中，在日本國會發表講話時提出的「因不到50年的不幸歷史，否定長達1500年的交流與合作史是愚蠢之舉」一說一脈相承。

尹錫悅在專訪中還就援助烏克蘭的問題表示，烏克蘭遭到非法侵略，因此對其提供多類援助無可厚非，但向其以何種形式、提供何種援助的問題，不能不考慮南韓與交戰國之間的各種直接和間接關係。